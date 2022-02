Aaron Guzikowski, Amanda Collin i Abudakarem Salima o 2. sezonie serialu Wychowane przez wilki [WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Gdy w 2020 Ridley Scott przedstawiał serial Wychowane przez wilki, którego został nie tylko producentem, ale także reżyserem pierwszych odcinków, fani byli zaciekawieni. Twórca nieczęsto sięga po projekty telewizyjne i raczej faworyzuje kino. Produkcja szybko zyskała grupę fanów, która z zaciekawieniem śledziła losy Ojca i Matki w świecie wymyślnym przez scenarzystę Aarona Guzikowskiego.

Teraz na HBO GO ma swoją premierę 2. sezon tej produkcji. Z tej okazji spotkaliśmy się wirtualnie z obsadą. Amanda Collins, Niamh Algar, Abubakar Salim, Kim Engelbrecht i Selina Jones oraz scenarzysta Aaron Guzikowski opowiedzieli nam, jak pracowało się nad kolejnym sezonem tej produkcji, skierowanej do fanów twardej fantastyki naukowej. Co ciekawe, świat, który teraz zobaczymy, jest dużo szerszy niż ten z pierwszego sezonu.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu video:

Wychowane przez wilki – o czym jest serial

Wychowane przez wilki jest produkcją HBO Max, która opowiada o dwóch androidach - Ojcu i Matce - którzy mają za zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem.

W głównej obsadzie są: Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah i Ivy Wong.

