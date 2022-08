Alternatywne zakończenia seriali. Sprawdź inne losy Walta, Dextera i Rachel

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Sony Pictures

Kiepski finał psuje frajdę z oglądania serialu, nawet jeśli ten był całkiem dobry. Pozostawia po sobie pewien niesmak – tak jakbyśmy znaleźli włos w smacznej potrawie albo weszli w posiadanie zwycięskiego losu na loterii, który okazał się nieważny.

Często jeszcze na etapie scenariusza twórcy produkcji rozważają kilka zakończeń i ostatecznie wybierają takie, które wydaje się najlepiej pasować do tonacji i idealnie zamykać wątki. Jednak raz na jakiś czas do sieci dostają się informacje dotyczące tego, jak inaczej mogło wyglądać zakończenie danego serialu. Wobec tego postanowiliśmy zebrać dla Was najciekawsze z alternatywnych finałów i zamieścić je w poniższej galerii. Dowiecie się z niej, jak mogły wyglądać zakończenie Breaking Bad czy Przyjaciół. Zapraszamy do lektury.

Alternatywne zakończenia seriali