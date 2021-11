American Film Festival 2021 - co warto obejrzeć? Nasze TOP 10

fot. materiały prasowe

12. edycja American Film Festival 2021 będzie powrotem do stacjonarnego sposobu konsumowania jednego z ciekawszych filmowych wydarzeń na festiwalowej mapie Polski. Poprzednia edycja w związku z pandemią koronawirusa połączona została z Międzynarodowym Festiwalem Nowe Horyzonty i przeniesiona do sieci. Od 9 do 14 listopada będzie jednak można ponownie zasiąść na sali kinowej i obcować z najciekawszymi propozycjami, które pojawiły się w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych.

Na uczestników festiwalu czeka pokaźna liczba filmów, a wielu z nich nie można przegapić. Ponieważ jednak nie zawsze udaje się zobaczyć wszystkie produkcje na tego typu imprezach, postanowiliśmy przygotować zestawienie dziesięciu filmów, których naszym zdaniem lepiej w tym roku nie pomijać.

Wes Anderson i jego najnowszy film otworzą 12. edycję American Film Festival. Dla każdego fana twórczości reżysera będzie to więc propozycja obowiązkowa. Andersonowi ponownie udało się zebrać plejadę gwiazd współpracującą z nim przy wcześniejszych projektach, ale pojawi się też sporo nowych twarzy. Akcja filmu ma się rozgrywać w latach 50., głównie we francuskim miasteczku Angoulême. Głównym bohaterem ma być amerykański dziennikarz, który próbuje stworzyć we Francji własną gazetę i pisać o tym, co dla niego naprawdę istotne.

Film biograficzny w reżyserii Michaela Showaltera, oparty na filmie dokumentalnym traktującym o historii chrześcijańskiej piosenkarki Tammy Faye Bakker oraz jej męża Jima Bakkera. Małżonkowie zyskali ogromną sławę i sympatię wiernych fanów za sprawą swoich religijnych programów telewizyjnych. Niestety, idylliczny obraz ich małżeństwa legł w gruzach po skandalu seksualnym, którego bohaterem był Jim Bakker i modelka Jessica Hahn. W produkcji w głównych rolach zobaczymy Andrew Garfielda oraz Jessicę Chastain.

Sean Baker wraca z nowym filmem. Wszyscy zafascynowani jego Mandarynką i Floryda Projekt mogą zacierać rączki. Bohaterem Red Rocket jest były gwiazdor porno, Mikey Saber. Mężczyzna powraca po latach do swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie. Jednak nie wszyscy witają go z otwartymi rękoma, w tym jego żona Lexi. Gdy Mikey walczy o znalezienie pracy po 17-letniej karierze w branży filmów dla dorosłych, nawiązuje związek z nastolatką o imieniu Strawberry.

Poruszający film o młodych ludziach, którzy w czasie Arabskiej Wiosny zapragnęli zmian kulturowych w Syrii. Jednym z bohaterów jest młody raper, który trafia na kilka miesięcy do więzienia za tekst piosenki krytykujący Baszszara al-Asada.

