Anya Chalotra o grze Unknown 9 Awakening: To było zupełnie nowe doświadczenie [WYWIAD VIDEO]

Na zaproszenie Bandai Namco udaliśmy się do Londynu, by spotkać się z aktorką Anyą Chalotrą, która wcieliła się w postać Haroonę. Był to dla niej debiut w technologii motion capture. Jak wyznała nam aktorka, było to dla niej spełnienie marzeń i otwarcie nowego rozdziału w jej karierze. W rozmowie opowiedziała nam o różnicach w pracy nad grą Unknown 9: Awakening, a serialem Wiedźmin, który nagrywała w tym samym czasie.

Udało nam się ją także namówić do tego, by powiedziała trochę o pracy z Liamem Hemsworthem, który w czwartym sezonie Wiedźmina zastąpił Henry'ego Cavilla.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu z aktorką:

Anya Chalotra – wywiad

Unknown 9: Awakening – opis fabuły

Wciel się w Haroonę (Anya Chalotra), kwestorkę z wrodzoną zdolnością podróżowania po tajemniczym wymiarze – Uskoku. Poszukując potężnej, ukrytej wiedzy, musisz okiełznać wyjątkową więź z Uskokiem, aby pokonać tajemnicze ugrupowanie o niecnych zamiarach.