Back to Black. Historia Amy Winehouse. Reżyserka i aktorzy o filmie [WYWIAD VIDEO]

Do kin trafia Back to Black. Historia Amy Winehouse, nowy film opowiadający o życiu jednej z najbardziej utalentowanych wokalistek ostatnich lat. Z tej okazji spotkaliśmy się z reżyserką Sam Taylor-Johnson i odtwórcami głównych ról – Marisą Abelą wcielającą się na ekranie w piosenkarkę oraz Jackiem O'Connellem grającym jej ukochanego. Jakie wyzwania stanęły przed nimi w czasie kręcenia tej produkcji? Czy trudno było skopiować styl, w jakim śpiewała Amy Winehouse? W jaki sposób Jack chciał przedstawić historię Blake'a, którego fani obwiniają za śmierć gwiazdy? Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów, by poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Marisa Abela i Sam Taylor-Johnson – wywiad

Jack O'Connell – wywiad

Back to Black. Historia Amy Winehouse – opis fabuły

Długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę (Pięćdziesiąt twarzy Greya). Produkcja przedstawia pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. Jest to bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie. Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela (Branża). Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.