Bękart wkrótce w kinach. Rozwiąż quiz i wygraj bilety na film oraz autograf Madsa Mikkelsena!

Bękart to jeden z najlepiej ocenianych filmów, w których zagrał Mads Mikkelsen w całej swojej karierze. Czy trzeba lepszej rekomendacji, by 15 marca wybrać się na seans? Zbierzcie paczkę przyjaciół i udajcie się do kina. Mamy dla Was darmowe bilety! Możecie wygrać aż 5 podwójnych wejściówek na Bękarta do sieci Cinema City w całej Polsce. Uwaga – wszystkie bilety może zdobyć tylko jedna osoba! To jednak nie wszystko. Zwycięzca konkursu wygra płytę z filmem Na rauszu z autografem Madsa Mikkelsena! To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów aktora.

Co trzeba zrobić? Po pierwsze – rozwiązać poniższy krótki quiz, który nie powinien stanowić problemu dla fanów Madsa Mikkelsena. Po quizie dostaniecie pytanie konkursowe. Odpowiedź należy wysłać na podany adres. Po tym możecie jedynie trzymać kciuki, by to właśnie Wam się poszczęściło. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

Mads Mikkelsen – QUIZ

Bękart – o czym jest film?

Jest to porywający dramat o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, miłości i potępieniu. To historia o dumnym i nieulegającym przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.

Bękart - zwiastun

Bękart - premiera w polskich kinach już 15 marca.

