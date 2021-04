Bezprzewodowy Headset Microsoft dla konsoli Xbox [TEST]

Źródło: naEKRANIE

Wraz z premierą nowej generacji konsol pojawiło się pytanie: czy posiadane przez wielu graczy słuchawki będą kompatybilne z nowymi modelami? Z tym jest różnie, bo część zestawów z wyższej półki działa, natomiast inne już nie. Ponieważ do tej pory korzystałem ze słuchawek z kablem - co było rozwiązaniem mocno mnie irytującym (jestem zdecydowanym przeciwnikiem kabli) - zacząłem rozglądać się za słuchawkami do Xbox Series S|X. Jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że jest z tym problem - a dokładniej z liczbą kompatybilnych modeli i z ich dostępnością. Nadmienię, że nie chciałem kupować słuchawek za tysiąc pięćset złotych, bo jestem zwykłym Kowalskim i takiego sprzętu nie potrzebuję. Zawsze staram się wybrać sprzęt, który ma najlepszy stosunek jakości do ceny, poza tym słoń nadepnął mi na ucho i superhiperwypasione słuchawki nie są mi potrzebne, bo i tak połowy ficzerów bym nie usłyszał.

I dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy moje poszukiwania trwały w najlepsze, cały na biało wjechał Microsoft i zapowiedział oficjalny zestaw bezprzewodowy do Xboxa.

WYKONANIE

Słowo wyjaśnienia – spędziłem ze słuchawkami tydzień. Jest to za krótki czas, aby dokładnie sprawdzić, czy materiały wykorzystane w tym zestawie są wytrzymałe. To będzie można określić dopiero po trzech czy czterech miesiącach. Jednak na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno plastik, jak i oddychająca ekologiczna skóra nie są najniższej jakości. Microsoft raczej nie poszedł na zbyt wielki kompromis w tej kwestii. Pokrętła na obu słuchawkach służą do regulacji głośności (ogólnie), a także do ustawiania miksera chatu (czyli tego, czy głośniej słyszymy kolegów z drużyny, czy dźwięki gry). To, z jaką gładkością i responsywnością działają te pokrętła, zasługuje na uznanie. Tak samo jak responsywność w zmianie głośności.

Na prawej słuchawce znajduje się także gniazdo USB-C do ładowania zestawu, natomiast na lewej zamontowany jest przycisk ON/Off (służący też do parowania słuchawek), mikrofon i dioda informująca o stanie połączenia i naładowania baterii.

Mikrofon zamontowano na bardzo giętkim pałąku - niestety, jest on zdecydowanie za krótki. Pomimo całkiem niezłej jakości dźwięku, krótki pałąk powoduje,że czasami dźwięk wydaje się przytłumiony czy płaski.

Microsoft XSX Stereo Headset

Same nauszniki wykonane z ekologicznej skóry sprawują się dobrze, całkiem nieźle tłumią dźwięki otoczenia. W czasie sobotniego grania miałem za ścianą koncert na wiertło udarowe i dwa młotki, a przy głośności ustawionej na 50% w ogóle nie słyszałem odgłosów remontu.

Pałąk jest regulowany, jednak – co dziwne – nie byłem w stanie dostosować go, gdy miałem słuchawki na głowie. Regulacja jest możliwa dopiero po ich zdjęciu. Nie wiem, czemu ma służyć ten zabieg, ale jest to (przynajmniej dla mnie) nieco denerwujące.

USTAWIENIA

Po sparowaniu słuchawek należy je zaktualizować do najnowszej wersji. Całość odbywa się oczywiście automatycznie, tak jak w przypadku kontrolera. Wszystkie opcje dostępne są w aplikacji Akcesoria - możemy tam ustawić ręcznie i dostosować do własnych potrzeb wszystkie dostępne funkcje. Znajdziemy tam prosty Equalizer, możliwość dostosowania automatycznego wyciszania dźwięków otoczenia, kiedy nie mówimy, czułość monitorowania mikrofonu i tym podobne. Podoba mi się to, że wszystko jest jasno opisane i znajduje się w jednym miejscu. To ułatwi sprawę, gdy zechcę wprowadzić zmiany, które nie są dostępne w menu podręcznym.

TEST DŹWIĘKU I KOMFORT UŻYTKOWANIA

Zacznijmy od komfortu. Całość jest dość lekką konstrukcją i dobrze trzyma się na głowie. Oczywiście – jak wspomniałem wcześniej – finalny werdykt będzie można wydać nie po tygodniu, a po kilku miesiącach korzystania z zestawu. Przyciski i pokrętła rozłożone są intuicyjnie i działają płynnie, więc już po kilku chwilach korzystania z nich przyzwyczajamy się do wszystkich dostępnych funkcji, jakie oferowane są przez fizyczne przyciski.

Skóra, z której wykonane są nauszniki, oddycha, przez co głowa nie poci się zbytnio przy kontakcie z ekologicznym materiałem. Dzięki temu można cieszyć się komfortem w czasie długich sesji.

I ogólnie wszystko byłoby naprawdę super, gdyby nie ten nieszczęsny mikrofon. Zbyt krótki pałąk powoduje, że funkcje automatycznego wyciszania mikrofonu, a także sama jakość rozmów są nieco słabsze od tego, co można uzyskać. Zdarza się, że oprogramowanie włącza się za późno, obcinając początek słowa/zdania, lub całość wypowiedzi wydaje się przytłumiona. Nie jest to zbyt wielki problem w grach, należy to mieć jednak na uwadze.

Sam dźwięk jest poprawny, jednak nie oczekujmy nie wiadomo jak wielkich wodotrysków czy jakości profesjonalnych słuchawek gamingowych. Jakość można podsumować: jest ok. Mam wrażenie, że basy są zbyt mocno podbite (nawet po korektach w equalizerze), a dźwięk często wydaje się dość płaski. Możliwe jednak, że to wina słonia, który nadepnął mi na ucho.

Microsoft chwali się, że słuchawki obsługują wszystkie dostępne na Xboxie systemy, takie jak Dolby Atmos, Windows Sonic i DTS Headphone:X, jednak część z nich jest dodatkowo płatna, dlatego nie każdy będzie chciał inwestować czas i pieniądze, aby poprawić jakość dźwięku w słuchawkach.

OCENA KOŃCOWA

Uważam ten headset za bardzo dobry produkt w swojej kategorii cenowej. Za 450 złotych dostajemy słuchawki działające z Xboxem i PC, całkiem nieźle wykonane, z przyzwoitym dźwiękiem i mikrofonem. Oczywiście należy pamiętać o wszystkim, co napisałem wcześniej. Wydaje mi się jednak, że jeśli słuchawki wytrzymają intensywne użytkowanie i wykorzystane materiały będą trwałe, to Microsoft uraczył użytkowników Xboxa porządnym akcesorium.

Bateria wytrzymuje do 15 godzin grania, co jest w miarę standardowym wynikiem. Ciekawą opcją jest szybkie ładowanie, które zapewnia 4 godziny grania już po 30 minutach ładowania.

Na pewno minusem dla niektórych może być brak wejścia 3,5 mm, zbyt wysokie basy oraz za krótki pałąk mikrofonu. Wydaje mi się jednak, że całościowo stosunek jakości do ceny jest niezwykle korzystny. Jeżeli nie potrzebujecie zniewalającej jakości dźwięku i szukacie wygodnych słuchawek do grania, to jest to zdecydowanie opcja warta rozpatrzenia.

