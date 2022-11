Biały Lotos: Theo James i Meghann Fahy o serialu [VIDEO WYWIAD]

foto. naEkranie.pl

Powracamy do sieci hoteli Biały lotos tyle że z rajskich Hawajów przenosimy się teraz do malowniczej Sycylii we Włoszech. To tam rozgrywa się akcja 2 sezonu serialu HBO Max, który właśnie ma swoją premierę. Z tej okazji Dawid Muszyński rozmawia z częścią obsady, czyli Theo Jamesem i Meghann Fahy.

Theo James i Meghann Fahy - wywiad

Biały Lotos - o czym serial?

W drugim sezonie serialu Mike'a White'a akcja przenosi się do Włoch. W tamtejszym luksusowym hotelu niepodzielnie rządzi Valentina, która mimo profesjonalizmu potrafi wbić gościom niejedną szpilkę. Kobieta dowodzi armią pracowników gotowych spełnić niemal każdą zachciankę roszczeniowych gości. W tryby perfekcyjnej machiny, jaką jest Biały Lotos wchodzi jednak niespodziewane wydarzenie o kryminalnym podłożu...