Billy Mangussen i Lukas Gage o filmie Road House: Wychodziliśmy z planu poobijani [WYWIAD VIDEO]

Reżyser Doug Liman przygotował dla platformy Prime Video remake klasyku z 1989 roku czyli filmu Wykidajło z Patrickiem Swayzem w tytułowej roli. W nowej wersji w głównej roli zobaczymy tym razem Jake'a Gyllenhaala, który fizycznie mocno się zmienił na potrzeby tego projektu. W czarny charakter wciela się Billy Magnussen.

Z okazji premiery filmu Road House na platformie Prime Video spotkaliśmy się właśnie z Billym oraz z młodym Lukasem Gagem by porozmawiać z nimi o pracy nad filmem. A dokładniej o tym jak wyglądała ich współpraca z kaskaderami podczas przygotowań do skomplikowanych choreografii walk. Ile z tych wyprowadzonych ciosów niechcący trafiło partnera? Jakie są ich wspomnienia związane z oryginalnym filmem z Patrickiem Swayzem?

Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedz w naszym wywiadzie.

Billy Mangussen i Lukas Gage – wywiad

Road House – opis fabuły

Jake Gyllenhaal wciela się w byłego zawodnika MMA, pracującego obecnie jako bramkarz w zaniedbanym zajeździe na Florida Keys. Zostaje tam zatrudniony by zaprowadzić w lokalu porządek. Nie jest to łatwe ponieważ, pewien lokalny gangster ma dość daleko zakrojone plany w stosunku do ziemi na której stoi bar.