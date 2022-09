Borys Szyc - ranking najważniejszych ról. Na którym miejscu Kryptonim Polska?

Aurum Film/ITI Cinema/Canal+

Kryptonim Polska to satyra na polską współczesność, kiedy to nurty polityczne, idee i światopoglądy ścierają się w głowach mocno skołowanych młodych ludzi. Borys Szyc odgrywa tam jedną z głównych ról. My już film widzieliśmy, dzięki czemu mogliśmy go umieścić w poniższym zestawieniu. Borys Szyc to świetny aktor, który żadnej roli się nie boi. Dosłownie, bo w jego filmografii jest kilka bardzo kuriozalnych tytułów. Ich jakość nijak się ma do wspaniałych obrazów, w których wspiął się na wyżyny swojego talentu. Rzućcie okiem na poniższy ranking. Zaczynamy od największych wtop, a kończymy na prawdziwych hitach. Sprawdźcie na którym miejscu znajduje się Kryptonim Polska.

Borys Szyc - ranking najważniejszych ról

35. Kac Wawa