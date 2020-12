CDA Premium na święta. Filmy familijne warte obejrzenia

fot. materiały prasowe

Nadchodzi Boże Narodzenie! Z pewnością więc wielu z Was już teraz szuka filmu na świąteczne popołudnie lub wieczór. Nasza redakcja postanowiła sprawdzić ofertę serwisu CDA Premium. Koniecznie dowiedzcie się, co ciekawego tam znaleźliśmy.

A wybraliśmy dla Was najlepsze propozycje, które mogą stać się przyjemnym sensem dla każdej rodziny z dziećmi. Co ciekawe - nie są to tylko filmy animowane, ale też aktorskie produkcje familijne pełne przygód.

Serdecznie je polecamy i już dziś życzymy Wam przyjemnego sensu!

CDA Premium - filmy na święta

Baranek Shaun

Filmowe przygody popularnego baranka Shauna to świetna przygoda dla całej rodziny. Sporo specyficznego humoru, który trafi do widzów w każdym wieku.

Święty Mikołaj

Jedna z pozytywnych perełek, które mogą być szerzej nieznane. Produkcja z Finlandii jest genezą Świętego Mikołaja. Główny bohater zostanie wysłany do stolarza, aby nauczyć się zawodu. Z biegiem czasu tworzy coraz piękniejsze zabawki. Niestety pojawia się zakaz wyrobu prezentów, co może zagrozić tradycji. Piękna historia opowiedziana z pomysłem.

Mikołajek

Film oparty na popularnej książce dla dzieci. Gdy młody bohater dowiaduje się, że będzie mieć braciszka, wpada w przerażenie, bo myśli, że rodzice go porzucą w lesie. Interesująca przygoda z trafnym morałem.

Artur i Minimki - trylogia

Francuskie filmy animowane tworzone przez Luca Bessona nie są może szczytem oryginalności. Z perspektywy czasu okazują się jednak całkiem przyjemną i pomysłową przygodą dla całej rodziny, która może dobrze zapełnić czas.

Skubani

Przygody Indyków to typowy film animowany. Sporo humoru, zwariowanych perypetii i nawet wyjaśnienie genezy Święta Dziękczynienia. Przyjemna propozycja dla całej rodziny.