Filmy z Russellem Crowe'em na CDA Premium. Do wyboru komedie, dramaty i thrillery

fot. materiały prasowe

Reklama

Russell Crowe jest jednym z bardziej rozpoznawalnych aktorów z Hollywood. Choć duży rozgłos przyniósł mu film Informator z 1999 roku, za który otrzymał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy, to stał się rozpoznawalny na całym świecie po kapitalnym występie w Gladiatorze (2000). Za rolę niezapomnianego Maximusa zdobył Oscara. Również rok później za występ w Pięknym umyśle został nominowany do statuetki Akademii Filmowej. Ostatecznie został nagrodzony Złotym Globem za ten dramat. Kariera urodzonego w Nowej Zelandii aktora rozwijała się prężnie, ponieważ dalej był wyróżniany za swoją grę w kolejnych filmach, jak choćby w Człowieku ringu (2005) oraz Pan i władca: Na krańcu świata (2003).

W kolejnych latach nie brakowało świetnych tytułów, w których wystąpił Crowe. Kilka z nich znajduje się na CDA Premium, gdzie możemy zobaczyć różne oblicza aktora.

CDA Premium – filmy z Russellem Crowe'em

Prywatny detektyw (Ryan Gosling) i gruboskórny mięśniak (Russell Crowe) zostają wynajęci do rozwikłania sprawy zaginionej dziewczyny. Wkrótce odkrywają, że wdepnęli w największe bagno w swoim życiu. Choć w 2016 roku film okazał się klapą finansową to w ostatnim czasie, dzięki streamingowi, zyskał dużą popularność. Doceniono humor oraz znakomitą chemię między głównymi aktorami, dzięki czemu produkcja dostarcza mnóstwo niezobowiązującej rozrywki. Tej komedii nie można zignorować!

Para dziennikarzy zaczyna zagłębiać się w sprawę mogącą wstrząsnąć posadami świata władzy. Szybko przekonują się, że gdy w grę wchodzą miliardy dolarów, niczyje uczucia, prywatność ani życie nie mają znaczenia. Russell Crowe błyszczy wśród gwiazdorskiej obsady tego bardzo dobrze ocenianego politycznego thrillera. Aktor jak zwykle wykazał się solidną grą, dzięki której film wciąga od początku do końca.

W ostatnich latach Russell Crowe wybiera dość zaskakujące role. Nie musząc niczego nikomu udowadniać, w Nieobliczalnym gra budzącego grozę brutala, który nie ma żadnych hamulców i jest w tym kapitalny. To, co zaczęło się jak uliczna sprzeczka, wkrótce zmieni życie Rachel i jej bliskich w krwawą walkę o przetrwanie.

Spokojne życie Johna (Russell Crowe) w jednej chwili zostaje wywrócone do góry nogami, gdy policja aresztuje jego żonę pod zarzutem morderstwa. Gdy zawodzą wszelkie legalne metody, mężczyzna decyduje się podjąć ekstremalne kroki, by ją uwolnić. Crowe daje tu przekonujący występ, a sam kryminalny dramat to też dobre, wciągające kino.

Jake Davis (Russell Crowe) zostaje sam z 5-letnią córeczką. Niestety jego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną opiekę nad dzieckiem. Crowe bardzo dobrze wczuwa się w rolę, dzięki czemu Ojcowie i córki są prawdziwym wyciskaczem łez, którego nie można przegapić.

Młoda i atrakcyjna dziewczyna jest zafascynowana osobą Erica, który w szkole średniej zamordował swoich rodziców. Jest jednak ktoś, kto nie wierzy, że jego zabójcze instynkty wygasły. To niezły kryminalny thriller z niedużą, ale przekonującą rolą Crowe'a.

Film w stylu spaghetti western, który przenosi widzów na Dziki Zachód do miasteczka Redemption. Rządzony jest przez psychopatycznego bogacza Heroda (Gene Hackman), gdzie panuje bezprawie. Pojawia się tu tajemnicza Ellen (Sharon Stone), która ma z okrutnikiem rachunki do wyrównania. Bierze udział w organizowanym przez niego turnieju strzeleckim. Sojusznikami pięknej i niebezpiecznej kobiety zostają były rewolwerowiec, kaznodzieja (Russell Crowe) oraz zbuntowany syn Heroda, młody Fee (Leonardo DiCaprio). To brawurowy film, w którym Crowe potrafi wybić się pośród gwiazdorskiej obsady.