Chcesz poczuć się jak bohaterzy Białego Lotosu? Sprawdź czy Cię na to stać

Serial Biały lotos autorstwa scenarzysty i reżysera Mikey’a Whita emitowany na platformie Max zdobył ogromną popularność dzięki swojej niepowtarzalnej atmosferze, wciągającej fabule, złożonym postaciom, ale przede wszystkim dzięki egzotycznym lokalizacjom w jakich rozgrywa się akcja każdego z sezonów. Dwa pierwsze zostały zrealizowane w malowniczych sceneriach, które stały się integralną częścią opowiadanej historii. Dodatkowym bohaterem. Co ciekawe hotele które są pokazywane w tej produkcji nie są fikcyjne. Nie powstały w studiach filmowych na potrzeby produkcji platformy Max. Są to miejsca do których naprawdę można pojechać i zatrzymać się w ich luksusowych wnętrzach. Warto przyjrzeć się, jak wyglądają prawdziwe hotele, które posłużyły jako tło dla wydarzeń serialu, oraz jakie są koszty pobytu w tych luksusowych miejscach.

Sezon 1: Four Seasons Resort Maui

Pierwszy sezon Białego Lotosu został w dużej mierze nakręcony we wnętrzach Four Seasons Resort Maui w Wailea, na Hawajach. To ekskluzywne miejsce zachwyca nie tylko swoją architekturą, ale również malowniczym otoczeniem. Hotel położony jest wśród tropikalnych ogrodów, a jego goście mogą podziwiać niesamowite widoki na ocean oraz okoliczne góry.

Four Seasons Resort Maui to miejsce, które oferuje luksusowe pokoje, baseny, spa oraz wiele opcji gastronomicznych. Pokoje są przestronne i elegancko urządzone, co sprawia, że każdy gość czuje się wyjątkowo. W sezonie letnim, ceny za nocleg w tym hotelu zaczynają się od około 600 dolarów za pokój dwuosobowy, a mogą sięgać nawet 2000 dolarów za luksusowe apartamenty z widokiem na ocean. Gdy ostatnio sprawdzałem to tygodniowy pobyt dla dwóch osób w nie najwyższym standardzie kosztował tam ponad 37 tys. złotych.

Sezon 2: San Domenico Palace

Drugi sezon Białego Lotosu przenosi widzów na stary kontynent, a dokładniej do Włoch, a konkretnie do San Domenico Palace w Taorminie, na Sycylii. Ten historyczny hotel znajduje się w dawnym klasztorze i oferuje niezwykłe połączenie tradycji z nowoczesnym luksusem. Goście mogą cieszyć się nie tylko pięknymi widokami na Morze Jońskie, ale także malowniczymi uliczkami Taorminy.

San Domenico Palace charakteryzuje się eleganckim wystrojem, wspaniałymi ogrodami oraz basenem z widokiem na morze. Pokoje są urządzone w klasycznym stylu, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Ceny za nocleg w tym hotelu w sezonie letnim zaczynają się od około 500 euro za standardowy pokój. Sprawdziłem ile kosztował by tygodniowy pobyt w lipcu dla dwóch osób w apartamencie. Cena jaka została zaproponowana to… 101 tysięcy złotych.

Sezon 3: Four Seasons Resort Koh Samui

Trzeci sezon, który premierowo można oglądać teraz na platformie Max przenosi nas do Tajlandii, a dokładniej do Resort Koh Samui. Jest to luksusowy kurort, który zapewnia gościom niezapomniane wrażenia dzięki swojemu tropikalnemu ogrodowi, prywatnej plaży, kortowi tenisowemu, polom golfowym i strefie SPA. Właśnie w tych przestrzeniach powstała większość scen, które możemy obecnie podziwiać na ekranie.

Koh Samui, nazywana również "wyspą kokosową", to miejsce, które zachwyca swym naturalnym pięknem. Jest drugą co do wielkości wyspą Tajlandii, leżącą w prowincji Surat Thani. To jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w kraju, które oferuje różnorodne atrakcje – od przepięknych plaż, przez wspaniałe restauracje, po zapierające dech w piersiach świątynie. Nie dziwi więc, że filmowcy znaleźli tu wiele lokacji do swojego serialu. Jednak w odróżnieniu od dwóc poprzednich sezonów twórcy nie wykorzystali tylko jednej lokacji. Hotel, który widzimy na ekranie to kompilacja kilku różnych obiektów. Anantara Bophut Koh Samui to miejsce, gdzie kręcono sceny w lobby, na parkingu, podjeździe, w budce ochrony oraz sklepie z biżuterią. Natomiast sceny wieczornego barbeque z pokazami tańca i ognia z 3. odcinka były kręcone w Am Samui Resort Taling Ngam.

Gdybyśmy chcieli wynająć dwuosobowy apartament na tydzień w lipcu, czyli w tym samym terminie co sprawdzałem dwa poprzednie kurorty, w Resort Koh Samui to kosztowałby to prawie 60 tysięcy złotych.

Spójrzmy prawdzie w oczy, bohaterzy serialu Biały Lotos do najbiedniejszych nie należą. A za dobre rzeczy trzeba słono zapłacić. Fajnie jednak, że twórcy postawili na istniejące miejsca ociekające luksusem. Dzięki temu cała produkcja nabieraj jeszcze większej wiarygodności.