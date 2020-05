Co robią aktorzy podczas kwarantanny? Niektórzy powinni przestać to pokazywać

Zaczęło się od wykonania Imagine Johna Lennona przez aktorów, którzy znajdując się w swoich domach (ale nie tylko), chcieli dać wsparcie wszystkim swoim fanom na całym świecie. Gal Gadot, Natalie Portman, Pedro Pascal, Jamie Dornan - to tylko kilka z uznanych w świecie filmu nazwisk, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu. Pomijając wydźwięk piosenki i kontekst związany z Lennonem, bo na ten temat każdy może mieć swoje zdanie, trzeba chyba nie mieć wyczucia, aby właśnie w taki sposób dawać otuchy społeczeństwu targanemu obecnie przez całą masę problemów. Ciekawi zwyczajnie pomysł, że ludzie, którzy w ogromnej liczbie tracą prace, biznesy lub dachy nad głową, mogą poczuć wsparcie od celebrytów wykonujących Imagine w swoich ekskluzywnych rezydencjach. Jeśli oczywiście choć jednej osobie udało im się poprawić humor i dać nadzieję na lepsze jutro, to oczywiście wypada pogratulować, ale wciąż trudno zapomnieć o wątpliwej otoczce całego projektu.

Tak samo Ellen DeGeneres, nagrywając ze swojej wielkiej posiadłości materiał, w którym narzeka na to, że czuje się po kilku tygodniach kwarantanny jak więzień. Przypadki można mnożyć, przywoływać możemy nawet Meryl Streep w szlafroku, śpiewającą do kamery i popijającą drogi alkohol... Chyba tylko politycy oklaskujący działania lekarzy w Polsce, mogli zbliżyć się do poziomu absurdu i pomieszania pewnych porządków. Dziś wszyscy chyba wiedzą, że like w internecie jest wątpliwej jakości walutą, tak samo oklaskiwanie w domach oddziałów medycznych, nie sprawi nagle, że lekarze odzyskają siły fizyczne i poczują się bezpiecznie w obliczu spływającego na nich hejtu. Nie zapominajmy też o kontrowersyjnych wpisach Vanessy Hudgens (czytaj więcej) oraz Evangeline Lilly (czytaj więcej).

Najlepszy jak do tej pory materiał komentujący ironicznie to, co wyprawiają celebryci już trafił do sieci, gdzie nikomu nieznana Greta Lee Jackson dziękuje gwiazdom. Zobaczcie koniecznie, bo to właściwie w krótkiej formie wyczerpuje to, co mogłyby zawierać długie eseje na temat działań wielu gwiazd w czasach kwarantanny.

Dlatego też warto uważać na treści prezentowane przez gwiazdy, bo nawet pomijając krytykę ich "wsparcia", wielu robi coś w sieci, chociaż wcale nie muszą i szczerze pomagają nam umilić trudną codzienność. Skupmy się zatem na tych pozytywnych materiałach, które rzeczywiście mogą spełniać swoje zadanie.

Samuel L. Jackson

Takim pozytywnym przejawem będzie na pewno Samuel L. Jackson czytający Stay the F**k at Home! u Jimmy'ego Kimmela, którego programy i wywiady z gwiazdami odbywają się w formie zdalnej. To jest też swoją drogą ciekawe, jak sam prowadzący i wielu aktorów, nie ma zbyt dużo do powiedzenia, kiedy nie pracują nad kolejnymi projektami i skończą opowiadać o tym, jak radzą sobie, siedząc w domu. Oczywiście nie zalicza się do nich Samuel L. Jackson.

Anthony Hopkins

Wciąż w wielu miejscach na świecie zaleca się, aby pozostawać w domach i wychodzić tylko w razie potrzeby. Osoby nieprzyzwyczajone do tak długiego przebywania w czterech ścianach, tworzą różnego rodzaju materiały wideo w celu zabicia czasu lub zrobienia po prostu czegoś kreatywnego, co pozwoli na poprawę humoru. Filmik z Anthonym Hopkinsem, który spędza czas na kwarantannie, grając na pianinie, to jedna z lepszych okazji do zmiany swojego nastroju. Internetowa działalność słynnego aktora zasługuje zawsze na wspomnienie.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020

John Krasinski

Aktor wymyślił bardzo ciekawy sposób na to, aby nie tylko zrobić coś kreatywnego w domu, ale też przy okazji wywołać podobny efekt u nas, oglądających. Krasinski wpadł na pomysł, aby w luźnej i zabawnej formie prezentować materiał newsowy, w którym mamy tylko pozytywne wiadomości, a tych nawet w dobie koronawirusa, nie brakuje.

Amy Adams i Jennifer Garner

Panie wymyśliły sobie akcje #SaveWithStories, w którym gwiazdy kina i telewizji czytają bajki dzieciom na Instagramie. Same pierwsze to zrobiły i tym samym zachęcały, by wspomóc dwie fundacje: jedna zajmująca się żywieniem dzieci, druga ich aktywnością. Zaprosiły do niej największe gwiazdy z Margot Robbie, Chrisem Evansem i Zoe Saldaną na czele i zebrały prawie 2 mln dolarów w kilka tygodni. Dzięki temu w pierwsze dni akcji udało się dostarczyć posiłki dla ponad 90 tysięcy dzieci w całych Stanach Zjednoczonych. Akcja stała się tak wielkim sukcesem, że poszła w świat i inne kraje zaczęły również organizować ją na podobnych zasadach ze swoimi lokalnymi gwiazdami.

Florence Pugh

Prawdziwą furorę robią też social media aktorki Florence Pugh, która na swoim Instagramie, głównie na story, prezentuje swoją codzienność, np. gotując. Wszystko to okraszone specyficznym humorem aktorki, który trafia do coraz większej liczby fanów.

Josh Gad

Disney Animation ogłosiło przed kilkoma tygodniami serię krótkometrażówek pt.: At Home With Olaf, która zawiera różne przygody z udziałem ulubionego przez młodszych widzów bohatera. Animatorem projektu jest Hyrum Osmond, zaś Josh Gad ponownie podkłada głos pod Olafa. Obaj artyści pracowali nad projektem z własnych domów, co szczególnie się chwali.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev — Disney Animation (@DisneyAnimation) April 6, 2020

Chris Hemsworth

Bardzo ważne jest, aby nie tylko zagospodarować czas spędzony w domu, ale też chwilę czasu poświęcić na przypomnienie swojemu ciału, jak się poruszać. Chris Hemsworth dba o to na swoim Instagramie i przy okazji zachęca także nas, abyśmy puścili w ruch swoje kończyny.

Dwayne Johnson

Nawet na długo przed koronawirusem Instagram The Rocka dostarczał jego fanom wiele dobrych i pozytywnych treści. Prawdziwą furorę zrobiło jednak nagranie, w którym aktor pokazuje swojej córce, jak odpowiednio myć ręce, a czas tej czynności powinien wynosić mniej więcej tyle, ile zaśpiewanie zwrotki utworu Drobnostka z animacji Vaiana, w której głos podkładał właśnie Dwayne Johnson.

Arnold Schwarzenegger

W tym miejscu mogliśmy pokazać oczywiście Schwarzeneggera zajadającego posiłek w swoim domu wspólnie z osiołkiem, ale prawdziwą furorę w sieci robi też zdjęcie aktora w maseczce, na której widnieje zmieniony cytat z Terminatora oraz w koszulce z młodym sobą. Dystans aktora oraz szczery sposób prowadzenia przez niego social mediów, zawsze dostarcza pozytywnych reakcji.

Laura Dern

Aktorka czytająca książkę dla dzieci to bardzo przyjemny obrazek i pewnie nie tylko dla nas odczuwalne jest ciepło bijące z tego nagrania. Zdecydowanie lepiej w taki sposób zachęcać do czytania, niż zrobiła to u nas np. Beata Pawlikowska. Brr...

Miranda July

Miranda Judy poprowadziła na swoim Instagramie Covid International Arts Festival, znajdując się w swoim garażu i będąc swobodnie ubraną. Przy okazji całość jest promocją sztuki zaangażowanej, dotyczącej obecnych wydarzeń.

Ryan Reynolds

Aktor słynie również z prowadzenia swoich social mediów i można było spodziewać się, że także teraz dostarczy swoim fanom pozytywnych materiałów. Nie jest to jednak tylko działalność humorystyczna, ale też bardzo inspirująca.

Joey Batey

Podczas promocji serialu Wiedźmin Joey Batey dał się poznać jako niezwykle pozytywna osoba i zaglądanie na jego social media w tak trudnym okresie może realnie poprawić humor. Ostatnio zamieścił materiały ze swojego czasu spędzonego w kuchni. W pewnym sensie wielu z nas może utożsamiać się z serialowym Jaskrem.

Henry Cavill

I od razu podrzucamy działalność serialowego Wiedźmina, który nie tylko jest fanem siłowni, ale też potrafi cieszyć się z bardzo przyziemnych rzeczy, którymi rzadko chwalą się największe gwiazdy. Upiec chleb lub malować ręcznie małą figurkę z gry Warhammer? Nic dziwnego, że tak wielu fanów po prostu uwielbia Henry'ego Cavilla.