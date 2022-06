Disney+ - najlepsze seriale w ofercie. Te kultowe klasyki warto obejrzeć

fot. materiały prasowe

Co obejrzeć na platformie Disney+? Jakie seriale są dostępne online? To pytania, które od 14 czerwca zadają sobie Polacy. W końcu dzięki serwisowi Disney+ możemy obejrzeć sporo filmów i seriali, które w naszym kraju nie były jeszcze dostępne. Dostaliśmy też masę klasyków, których próżno było szukać w ofercie innych platform streamingowych. To szansa na to, że szersze grono widzów pozna takie hity jak Zagubieni, Z Archiwum X czy kreskówki – na czele z Gumisiami.

Przejrzałem dla Was bibliotekę Disney+! Szukałem najlepszych seriali, obok których nie można przejść obojętnie. Zdaję sobie sprawę, że to nadal tylko czubek góry lodowej, bo serwis ma zaskakująco bogatą bibliotekę.

Jeśli uważacie, że brakuje jakiegoś ważnego, dobrego, kultowego serialu, dawajcie znać w komentarzach. Wszystkie wybrane przez nas tytuły są dostępne w całości – możemy obejrzeć ich wszystkie sezony z polskim tłumaczeniem.

Disney+ - kultowe seriale online