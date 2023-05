Famke Janssen i Nick Stahl o Rycerzach Zodiaku: Bagiński to świetny reżyser [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Rycerze Zodiaku to reżyserski debiut Tomka Bagińskiego na podstawie kultowej mangi Masami Kurumada. Z okazji premiery filmu rozmawiamy z aktorami – Famke Janssen i Nickiem Stahlem – którzy wcielili się w czarne charaktery tej opowieści. W czasie wywiadu zapytaliśmy ich, jakim reżyserem na planie był Bagiński. Padło też pytanie do Famke, czy w obliczu powrotu Patricka Stewarta do roli Profesora X i Hugh Jackmana do roli Wolverina jest szansa, byśmy zobaczyli ją ponownie jako Jean Grey. Nick Stahl natomiast powiedział nam, czy możemy liczyć na zamknięcie po latach historii rozpoczętej w serialu Carnivale.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Rycerze Zodiaku

Rycerze Zodiaku - o czym film

Uparty sierota podczas poszukiwania porwanej siostry odkrywa swoje moce. Okazuje się, że bohater może być jedyną osobą mogącą ochronić boginię, która ma zaopiekować się ludzkością. Stanie się on rycerzem zodiaku, gdy tylko zapomni o siostrze i przyjmie do serca swoje przeznaczenie.

W obsadzie filmu znajdują się między innymi: Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco i Mark Dacascos.

Rycerze Zodiaku - premiera w polskich kinach 12 maja 2023 roku.