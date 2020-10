Filmy 2020 - premiery w kinach i VOD. Najciekawsze tytuły jakie zobaczymy jeszcze w 2020 roku

Warner Bros.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że pod względem premier kinowych ten rok był jednym z najgorszych w historii. Studia masowo przesuwały premiery swoich projektów na kolejne lata. W końcu zdarzyło się tak, że do końca roku nie pozostało za wiele ciekawych tytułów, które ukażą się w kinach lub serwisach VOD. Postanowiliśmy zebrać dla Was te najbardziej warte uwagi projekty w jednej liście. Warto zaznaczyć, że znalazły się na niej produkcje, które trafią do Polski do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji o nowościach na VOD możecie znaleźć na stronie vod.naekranie.pl.

Filmy 2020 roku:

Nowa adaptacja klasyka literatury autorstwa Frances Hodgson Burnett. Obraz opowie historię 11-letniej Mary Lennox, która, choć urodzona w Indiach, zostanie ostatecznie wysłana do położonego w angielskim Yorkshire domu swojego wuja, Archibalda Cravena. To tutaj pozna chorowitego kuzyna, Colina, a także Dickona i bezpańskiego psiaka, z którymi razem zacznie odkrywać sekrety posiadłości - w tym tajemniczy, mocno zaniedbany ogród, któremu chce przywrócić dawny wygląd...

Premiera w kinach: 16 października

Oparty na faktach film w reżyserii laureata Oscara Aarona Sorkina. W produkcji pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który im wytoczono, okazał się jednym z najgłośniejszych w historii. Na ekranie gwiazdorska obsada, m.in. Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Eddie Redmayne i Joseph Gordon-Levitt.

Premiera na Netflix: 16 października

Kolejna adaptacja kultowej powieści gotyckiej Daphne du Maurier z 1938 roku. Za nową wersję odpowiada Netflix. Dla przypomnienia wcześniej powieść przekuł na język filmu legendarny Alfred Hitchcock. W filmie po burzliwym romansie z przystojnym wdowcem Maximem de Winter w Monte Carlo, świeżo zaślubiona młoda kobieta przybywa do Manderly – imponującej rodzinnej posiadłości swojego nowego męża na wietrznym wybrzeżu Anglii. Naiwna i niedoświadczona wkracza w nowe życie, stojąc w cieniu Rebeki, wytwornej pierwszej żony Maxima, o której pamięć za wszelką cenę stara się utrzymać gospodyni domowa, pani Danvers.

Premiera na Netflix: 21 października

Nowy film, którego bohaterem jest kultowy już kazachski reporter. W filmie rozpoznawalny już Borat będzie musiał działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną. W głównej roli występuje Sacha Baron Cohen.

Premiera na Amazon Prime Video: 23 października

Animacja Netflixa, w której zdeterminowana i bystra dziewczynka buduje rakietę, aby wyruszyć w kosmos i udowodnić, że legendarna bogini Księżyca istnieje naprawdę. Jej wyprawa obiera jednak nieprzewidziany kurs i prowadzi ją do niezwykłej krainy pełnej dziwacznych stworzeń. Reżyserem filmu jest nagrodzony Oscarem filmowiec i animator Glen Keane

Premiera na Netflix: 23 października