Filmy familijne w TVP VOD. Co warto obejrzeć z dziećmi?

Źródło: TVP VOD

TVP VOD ma w swojej ofercie nie tylko filmy dla dorosłych widzów. Platforma streamingowa przygotowała również ciekawe tytuły adresowane do młodszych. W TVP VOD znajdziemy bowiem wzruszające produkcje familijne, które przypadną do gustu dzieciom i ich rodzicom.

Na platformie TVP VOD dostępne są zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje – aktorskie oraz animowane. Możemy wybierać między oryginalnymi fabułami i adaptacjami powieści dla dzieci, a także ekranizacjami znanych baśni. Wspólny seans to świetny pomysł, by spędzić trochę czasu w gronie najbliższych. Przedstawiamy Wam zatem zestawienie kilkunastu produkcji familijnych, które warto obejrzeć.

Filmy familijne w TVP VOD

Luc Jacquet, laureat Oscara za Marsz Pingwinów, stworzył niezwykłą opowieść o przyjaźni dziewczynki i lisiczki. Dzięki tej relacji dziesięciolatka wkracza w magiczny świat przyrody i przeżywa niesamowite przygody. Widzom, oprócz wielu emocji, film serwuje wspaniałe ujęcia dzikiej natury. Opowieść została zainspirowana wydarzeniem z dzieciństwa reżysera, który jako mały chłopiec w rodzinnych stronach spotkał lisa.

Źródło: TVP VOD

Seria książek René Goscinnego o Mikołajku od wielu wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Nic więc dziwnego, że filmowcy postanowili opowiedzieć o przygodach rozbrykanego chłopca również za pomocą filmowego medium. Tym razem Mikołajek, w obawie przed porzuceniem przez rodziców, postanawia opracować plan na pozbycie się małego braciszka. Film, podobnie jak oryginał, przyniesie wiele okazji do śmiechu - tak młodszym, jak i nieco starszym widzom.

Źródło: TVP VOD

Heidi to filmowa wersja bestsellerowej powieści szwajcarskiej autorki Johanny Spyri. Tytułowa bohaterka, osierocona przez rodziców kilkulatka, wychowywana jest przez ciotkę. Kiedy jednak kobieta musi wyjechać, dziewczynka przenosi się do swego dziadka. Heidi zaprzyjaźnia się ze starszym chłopcem. Wraz z nim i innymi dziećmi bohaterka przeżywa wiele niesamowitych przygód. Czy dziewczynka będzie musiała wrócić do Frankfurtu, gdy ciotka wróci z podróży? Heidi Alaina Gsponera to przykład udanego i angażującego kina familijnego.

Źródło: TVP VOD

Poznajcie Sammy'ego, uroczego żółwika, który od 50 lat przemierza głębie oceanów i przeżywa niesamowite przygody. Ten przesympatyczny bohater przyszedł na świat na jednej z kalifornijskich plaż, a od tego czasu zdążył już zostać ulubieńcem hippisów, być świadkiem wodowania statku kosmicznego Apollo II oraz walczyć o ekologiczny świat po wycieku ropy naftowej. Ten wspaniały, odważny żółw pragnie także odnaleźć miłość swojego życia – Karolę. Kibicujcie mu w żółwich staraniach, oglądając tę mądrą i wzruszającą produkcję. W TVP VOD dostępna jest również druga część losów bohatera – Żółwik Sammy 2.

Źródło: TVP VOD

Tedi Stones, bohater komediowej animacji, jest bajkową wariacją na temat filmowego Indiany Jonesa. Od dziecka marzył o tym, by zostać archeologiem. Zbieg okoliczności sprawia, że ma szansę spełnić marzenie z młodości. W jego ręce trafia bowiem klucz do miasta Inków, a on sam zostaje wzięty za słynnego profesora. Stones wyrusza na poszukiwania Zaginionego Miasta, a w pełnej przygód podróży towarzyszą mu piękna podróżniczka imieniem Sara, zwariowany Peruwiańczyk oraz pies łakomczuch.

Źródło: TVP VOD

Pinokio

Pinokio to adaptacja znanej wszystkim opowieści autorstwa Carlo Collodiego. Pewnego razu samotny stolarz Dżepetto wystrugał drewnianą kukiełkę i nazwał ją Pinokio, a w nocy Błękitna Wróżka ożywiła chłopca. Widzom dane jest śledzić, jak chłopiec kłamczuszek pod wpływem niebezpiecznych przygód dojrzewa i staje się mądrym, kochającym swego tatę dzieckiem. Pinokio to piękna opowieść, którą bez wątpienia warto obejrzeć z dziećmi.

Źródło: TVP VOD