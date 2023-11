Filmy oparte na książkach Jarosława Iwaszkiewicza. Panny z Wilka, Matka Joanna od Aniołów i inne

fot. TVP

Reklama

Jarosław Iwaszkiewicz był wybitnym polskim pisarzem, o czym świadczy między innymi fakt, że został czterokrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Napisał wiele książek, które są chętnie czytane, a nawet omawiane w szkołach. Nie bez powodu sięgają po nie nawet polscy twórcy filmowi. Dzieła Iwaszkiewicza mają bowiem bardzo filmowy charakter.

W tym artykule przybliżymy Wam produkcje, które powstały na podstawie twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.

Filmy oparte na książkach Iwaszkiewicza

Panny z Wilka

Słynny film w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1979 roku. Historia niespełna czterdziestoletniego Wiktora Robena (Daniel Olbrychski), który po latach przyjeżdża do wujostwa na wieś. Okazuje się, że mężczyzna spędził tu swoje młodzieńcze lata w towarzystwie kilku wyjątkowych panien. Kobiety jednak bardzo się zmieniły. Ponowne pojawienie się Wiktora burzy spokój mieszkanek dworu.

Brzezina

Dziewięć lat przed Pannami z Wilka reżyser Andrzej Wajda dokonał adaptacji innej książki Iwaszkiewicza. Główną rolę powierzył Danielowi Olbrychskiemu. Brzezina to wyjątkowe dzieło nasycone treściami filozoficznymi.

Matka Joanna od Aniołów

To adaptacja opowiadania Iwaszkiewicza, za którą zabrał się Jerzy Kawalerowicz w 1961 roku. Historia osadzona jest w XVIII wieku w położonym na odludziu klasztorze. Dzieło jest analizą ludzkich uczuć.

Zygfryd

Udany film będący debiutem reżyserskim Andrzeja Domalika. Powstał w 1987 roku. Główną rolę zagrał Gustaw Holoubek, a na ekranie partnerowali mu Adam Ferency i Maria Pakulnis. Co ciekawe, nie była to adaptacja w skali jeden do jednego, bo filmowiec wprowadził sporo zmian – rozbudował między innymi postać Marii.

fot. studio TOR

Kochankowie z Marony

W historii polskiego kina powstały dwa filmy na podstawie tej książki. Pierwsza produkcja w reżyserii Jerzego Zarzyckiego miała premierę w 1966 roku, a druga – w reżyserii Izabelli Cywińskiej – w 2005 roku. W tej drugiej adaptacji główne role otrzymali: Karolina Gruszka i Łukasz Simlat.

Tatarak

Podobna sytuacja miała miejsce z adaptacją opowiadania Tatarak. Andrzej Szafiański w 1965 roku nakręcił film telewizyjny. Jednak większość zna lepiej drugą adaptację z 2009 roku – odpowiada za nią Andrzej Wajda. W jego wersji główne role zagrali: Krystyna Janda oraz Jan Englert.