Nie chcesz mieć takich przyjaciół. Toksyczne postacie z filmów i seriali

HBO/ Summit Entertainment/NBC/ Paramount Pictures

Człowiek to skomplikowana istota. Z jednej strony garnie do innych, z drugiej stara się pozostałych zdominować, zdyskredytować i skrzywdzić. Leczy własne kompleksy, umniejszając innych, manipuluje, żeby uzyskać jak najlepszą pozycję społeczną. Powyższe oczywiście nie dotyczy wszystkich, ale nie da się ukryć, że tak funkcjonujących osób jest wiele. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? W grę wchodzi wiele uwarunkowań: od rodzinnych, przez psychologiczne, po społeczne czy nawet historyczne. Ideą sztuki jest zgłębianie tych demonów mieszkających w ludziach. To jedna z domen literatury: zarówno pięknej, jak i prozy. Również kinematografia odnosi na tym polu znaczące sukcesy. Filmy i seriale prezentują historie o niezwykłych ludziach, a najciekawsze z nich skupiają się na osobach patologicznych i wykolejonych.

Poniżej prezentujemy listę wybranych przez nas bohaterów filmowych i telewizyjnych. Są to osoby toksyczne, manipulujące, krzywdzące innych, niestabilne, drapieżne. Takich ludzi nikt nie chciałby mieć w swoich otoczeniu, z drugiej strony historie o nich w większości przypadków są pasjonujące. Co najważniejsze jednak, mimo swoich patologicznych cech, pozostają oni ludźmi, jak każdy z nas. Dlatego właśnie te opowieści są tak interesujące - śledząc poczynania takich osób, lepiej zrozumiemy siebie nawzajem.

Toksyczne postacie z filmów i seriali

Barney Stinson (Jak poznałem waszą matkę) – Na pierwszy rzut oka fajny gość, z którym każdy chciałby wyjść na piwo. Nic bardziej mylnego. Sposób, w jaki traktuje kobiety i potem jeszcze o tym opowiada, zasługuje na najwyższą naganę.