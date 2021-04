Gra o tron - wybraliśmy nasze ulubione postacie. Obchody 10-lecia serialu

HBO

Gra o tron to tak rozbudowany serial, że bez większego problemu można byłoby zrobić zestawienie Top 100, zawierające bohaterów odgrywających jakąś rolę w fabule serialu. Bez statystów i nic nie znaczących no name'ów (czyt. bez Eda Sheerana). Zdecydowaliśmy zamknąć całość w sześćdziesięciu pozycjach, mając świadomość, że kilka ważnych postaci tu nie ma. Tworząc listę, kierowaliśmy się zarówno naszymi sympatiami, jak i osobowością danych bohaterów. Jest tu więc kilka indywiduów, o których można by rzec, że "kochamy ich nienawidzić". Gra o tron słynie przecież ze świetnie napisanych postaci, które budzą jedynie wstręt i odrazę. Mimo to uwielbiamy ich ekranowe występy, bo mają więcej charakteru niż wielu pozytywnych protagonistów. Poniżej prezentujemy naszą naszą pierwszą trzydziestkę.

Gra o tron: nasze ulubione postacie - miejsca 60-31

60. Szary Robak

Jak widzicie, Jon Snow nie zakwalifikował się do pierwszej trzydziestki. Szok i niedowierzanie. "Niech się cieszy, że znalazł się w sześćdziesiątce" - niektórzy redakcyjni koledzy byli bardzo radykalni względem tej postaci. Na dolnych pozycjach znalazło się miejsce dla kilkorga innych Starków. Na szczęście paru z nich jest również nieco wyżej. Kto znalazł się w naszym Top 30? Poniżej finałowa trzydziestka!

Gra o tron: nasze ulubione postacie - miejsca 30-1