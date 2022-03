Nie tylko Ghostwire: Tokyo. Oto 10 innych gier dla fanów japońskiej mitologii i kultury

GetsuFumaDen: Undying Moon to tegoroczna produkcja Konami, czyli firmy, która w ostatnich czasach zrobiła sobie przerwę od branży gier. Tytuł ten jest jednak udanym powrotem do dobrej formy: to solidny roguelike, w którym jako Fūma, 27. lider klanu Getsu, stajemy do walki z demonami. Na uwagę zasługuje tu również oprawa artystyczna, dla której inspiracją stanowi ukiyo-e, czyli japoński styl malarstwa i drzeworytów.