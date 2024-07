Gry planszowe, karciane, fabularne i paragrafowe: nasze propozycje na lato

mat. prasowe

Reklama

Sezon wakacyjny powoli się rozkręca, a to sprzyja większej ilości wolnego czasu, wyjazdom z przyjaciółmi i rodziną. Świetnym urozmaiceniem takich wypraw są gry: ot, wystarczy spakować do torby czy bagażnika, a w odpowiednim momencie wyciągnąć i świetnie się bawić.

W naszym zestawieniu znajdziecie gry, w które będziecie mogli grać w każdych warunkach, ale też takie, które będą wymagały nieco większego skupienia. Są pozycje szybki i nieco dłuższe, niektóre lekkie i z humorem, inne wywołają ciarki na plecach. Są pozycje imprezowe i przeznaczone dla wielu graczy, ale też gry, w które będziecie mogli grać samemu. Łączy je jedno: na pewno nie będziecie się przy nich nudzić.

Oto nasze propozycje gier karcianych, fabularnych, paragrafowych i planszowych na lato:

Parki

W grze Parki wcielicie się w rolę turystów, którzy wędrują po szlakach, aby zobaczyć ciekawe miejsca, obserwować dziką przyrodę, robić zdjęcia i zwiedzać amerykańskie parki narodowe.

Gracze przemierzają różne szlaki podczas czterech pór roku (sezonów). Każdy szlak reprezentuje inny sezon, a wraz z upływem każdego sezonu szlaki zmieniają się i stopniowo wydłużają. W swojej turze gracz wysyła jednego z turystów na szlak, gdzie ma szansę zdobyć zasoby, ekwipunek, manierki i zdjęcia. Celem jest uzbieranie na koniec roku największej liczby punktów z parków, zdjęć i osobistego bonusu.

W pudełku znajdziecie wysokiej jakości komponenty, takie jak drewniane znaczniki, płótnowane karty czy emaliowany znacznik pierwszego gracza. Karty zachwycają wyjątkowymi ilustracjami amerykańskich parków narodowych z artystycznej serii Fifty-Nine Parks Print Series.

W grze wydawnictwa Albi czeka tu na was ok. 60-minutowa rozgrywka dla 1-5 osób w wieku 10+.

Grę można kupić TUTAJ.

Parki - wygląd gry

Opowieści Baśniomistrza

Otwórz drzwi do świata niczym z baśni braci Grimm!

Opowieści Baśniomistrza to seria wyjątkowych gier paragrafowych, w których każdy wybór ma znaczenie. Wszystkie tomy to zbiory przygód i to właśnie Ty zdecydujesz, jak postąpić podczas spotkań z różnymi istotami czy przeszkodami. Wyznacz ścieżkę na mapie regionu i zagraj ponownie, by odwiedzić miejsca, do których wcześniej nie udało Ci się dotrzeć!

Opowieści Baśniomistrza nadadzą się zarówno dla początkujących, jak i prawdziwych weteranów gier, szukających czegoś nowego. A grać mogą naprawdę wszyscy! Zarówno dzieciaki, dorośli, jak i nastolatki, a rolę Baśniomistrza lub Baśniomistrzyni może przyjąć każdy, kto potrafi czytać głośno i wyraźnie.

Łatwe do opanowania zasady sprawiają, że rozgrywkę można rozpocząć niemal od razu, a niezwykły klimat i stworzone specjalnie na potrzeby tego tytułu pejzaże dźwiękowe sprawiają, że ciężko oderwać się od tej unikalnej gry książkowej.

Rusz – w pojedynkę lub z drużyną! – na niebezpieczne misje i poznaj niesamowite historie, które tylko czekają na odkrycie!

• Tajemnice Dziwnolasu – zabiorą dzielnych bohaterów do mrocznego i pełnego dziwów prastarego lasu!

• Sekrety Smokolochów – pozwolą śmiałkom stawić czoło przygodzie, odnaleźć cenne skarby i okryć się wieczną chwałą!

• Księga Koszmarów: Transylwania – najnowszy tytuł, przeznaczony dla dojrzalszego odbiorcy, porwie wędrowców ku szczytom pełnych grozy i potworów Karpat!

Więcej o serii na stronie wydawnictwa Black Monk Games.

Opowieści Baśniomistrza. Księga Koszmarów: Transylwania

Linx

Zasady już znasz, teraz poznaj grę!

Linx to zaskakująca kombinacja dwóch doskonale znanych klasyków: kamień, papier, nożyczki oraz kółko i krzyżyk! Dokładaj swoje płytki do układanki tak, aby być pierwszą osobą, która ułoży ich 3 w rzędzie lub kolumnie lub by pokrzyżować plany przeciwników. W tej małej, szybkiej grze logicznej będziecie musieli wykazać się nie lada sprytem, aby pokonać przeciwników.

Charakterystyka:

✔️Szybka i dynamiczna

✔️Elementy gry logicznej

✔️Kombinacja znanych i uwielbianych tytułów

✔️Prosta do nauczenia się

Grę można kupić TUTAJ.

Linx - wygląd gry

Hari Conner - W mroku wieży. Gra książkowa, w której wybierasz własną drogę

Tajemnicza wieża skrywa wiele SEKRETÓW i to właśnie Ty możesz je odkryć...

W mroku wieży to TY decydujesz, którą ścieżkę wybrać. Podążaj za przygodą w książce, poznaj historię i odkryj, które ścieżki są mniej lub bardziej niebezpieczne, by dotrzeć na szczyt tajemniczej wieży.

Główne atuty:

✔️książka, która jest jednocześnie grą – czytelnik może decydować, w którym kierunku rozwinie się fabuła (czytelnik porusza się między paragrafami, a nie odwraca kolejne strony),

✔️możliwość wyboru różnych postaci,

✔️idealny sposób na wejście do świata fantastyki i gier RPG.

Grę można kupić TUTAJ.

W mroku wieży - okładka

Blade Runner: Zestaw Startowy

Czas zacząć żyć. Albo czas umierać.

Sięgnij po Zestaw Startowy do gry fabularnej Blade Runner i odkryj tajemnice skąpanego w świetle pulsujących neonów Los Angeles z przyszłości!

Oficjalna gra fabularna Blade Runner została oparta na powieści Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? autorstwa Philipa K. Dicka oraz kultowych ekranizacji filmowych!

W Zestawie Startowym znajdziesz wszystko, czego potrzeba, by wraz z grupą znajomych rozegrać swoje pierwsze Dochodzenie. Na parę wieczorów staniecie się tytułowymi łowcami androidów z Wydziału Wykrywania Replikantów Departamentu Policji Los Angeles, którzy zostali wezwani do strzelaniny w lokalu The Snake Pit. Jako detektywi – ludzie albo replikanci – zmierzycie się z kryminalnymi zagadkami deszczowego megalopolis i odkryjecie, gdzie zaprowadzą Was Elektryczne sny.

Broszura z podstawowymi zasadami gry pozwoli w niedługim czasie wskoczyć w samo serce filmowej akcji. Duża mapa Los Angeles roku 2037 nie pozwoli się zgubić, a gotowe postacie i mnóstwo pomocy do gry pozwolą z łatwością zanurzyć się świecie pełnym intryg korporacji, dramatu rozpadu tożsamości oraz konfliktów moralnych.

Nie wiesz czym są gry fabularne? Na stronie Wydawnictwa Black Monk Games znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, a jeśli chcesz zanurzyć się w niesamowity klimat Los Angeles z przyszłości, tu kupisz Zestaw Startowy do gry fabularnej Blade Runner!

Blade Runner: Zestaw Startowy

Jakub Wędrowycz. Upiorne Wczasy

Jakub Wędrowycz: Upiorne wczasy to samodzielna kooperacyjna gra karciana, w której razem z przyjaciółmi wcielasz się w Jakuba i jego ekipę, by wspólnie tłuc potwory, bronić wakacyjnych zakątków i pochłaniać hektolitry ożywczego samogonu. Co turę zagrywasz kartę, namawiasz kompana na jej wsparcie, a potem liczysz na to, że potwór nie odda za mocno!

Niepowtarzalny humor i klimat książek Andrzeja Pilipiuka - tym razem na kartach tej niepowtarzalnej gry! Wszystko zilustrowane jak należy przez Andrzeja Łaskiego, Hannę Kuik i Macieja Simińskiego.

Grę można kupić TUTAJ.

Jakub Wędrowycz. Upiorne wczasy - gra karciana

Szlaki

Szlaki to samodzielna gra wydawnictwa Albi z serii Parki. Ten tytuł zainspiruje was do pieszych wędrówek i odkrywania natury.

W każdej turze poruszacie swojego turystę po szlaku, zbieracie zasoby i robicie zdjęcia. Na swojej drodze możecie napotkać niedźwiedzia, który zapewni wam dodatkowe bonusy. Na początku i na końcu szlaku możecie wymienić zebrane zasoby na odznaki, zanim rozpoczniecie drogę w przeciwnym kierunku.

Za każdym razem, gdy ktoś dociera do końca szlaku, słońce wędruje ku zachodowi. Płytki szlaku spowite zmierzchem zapewniają więcej zasobów, ale nie będzie to trwało wiecznie... Kiedy słońce całkiem zajdzie za horyzontem, nastąpi koniec gry.

Do zobaczenia na szlaku!

Czeka tu na was ok. 20–40-minutowa rozgrywka dla 2-4 osób w wieku 10+.

Grę możesz kupić TUTAJ.

Szlaki - wygląd gry

Małe Epickie Zombie

Pokieruj ocalałymi lub wciel się w zombie w tej emocjonującej grze o bezlitosnym przetrwaniu. Małe Epickie Zombie oferują 5 następujących trybów gry: Kooperacyjny wszyscy kontra jeden, kooperacyjny wszyscy kontra gra, rywalizacyjny wszyscy kontra jeden, rywalizacyjny wszyscy kontra gra i tryb solo! W Małych Epickich Zombie ocalali, będąc w ciągłym ruchu, zbierają broń, zabijają zombie i próbują zrealizować cele. Zrealizuj 3, a być może ujdziesz z życiem. Pozwól, aby zombie cię przytłoczyły, a szybko skończysz jako ich przekąska!

Małe epickie zombie - wygląd gry

Dracula. Klątwa Wampira - gra książkowa

W przepełnionych grozą Karpatach czai się zło, któremu musisz stawić czoło…

Wraz z Łowcami Wampirów podejmij walkę, by powstrzymać legendarnego Hrabiego Draculę albo wciel się w samego przerażającego Księcia Ciemności. To od Ciebie zależy, czy historia potoczy się torami znanymi z powieści Brama Stokera, czy Anglia, a potem cały świat pogrąży się w mroku pod rządami przeklętego władcy.

W Draculi – Klątwie Wampira to TY decydujesz, którą drogę wybierzesz, jakie zagrożenia napotkasz i które przerażające stwory rzucą się, aby walczyć przeciwko tobie. Pamiętaj, że to, czy odniesiesz sukces, czy ulegniesz Klątwie Wampira, zależy od wyborów, jakich samodzielnie dokonasz.

Grę można kupić TUTAJ.

Dracula - Klątwa wampira. Gra książkowa

Zombicide: Broń w Dłoń

Nieliczni Ocalali opędzają się przed nienażartą hordą zombiaków… za pomocą mazaka, gąbki i sprytnej mechaniki wykreślania obrażeń z użyciem tetrisowych kształtów. Zombicide Broń w Dłoń to samodzielna kooperacyjna gra wykreślanka, która ze swoją figurkową siostrą dzieli świat, miłość do tłuczenia umarlaków i niesamowite stężenie dobrej zabawy!

Boostuj swoją broń, mądrze używaj kart przyjaciół, ciułaj amunicję i pancerz… aby stawić czoła bossowi i przetrwać kolejny dzień apokalipsy zombie!

Grę można kupić TUTAJ.