HBO GO na walentynki 2020 - filmy, które warto obejrzeć

Walentynki zawsze stanowią świetny powód do wspólnego wybrania się do kina lub spędzenia czasu przed małym ekranem. Wtedy też bez krępacji można wybrać z bogatej oferty platform VoD komedię romantyczną. Tym razem przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych filmów na walentynki w serwisie HBO GO.

Tych nie brakuje i naprawdę jest z czego wybierać. Wśród naszych propozycji znajdą się nie tylko filmy wesołe i romantyczne, nie zabraknie też bardziej wzruszających historii z romansem w tle. Zobaczcie, co ciekawego można zobaczyć na HBO GO.

HBO GO na walentynki 2020

Wstrząsająca historia dorastającego rodzeństwa, naznaczonego piętnem okrutnych wydarzeń z dzieciństwa. Opowieść o przeszłości staje się drogą dotarcia do samego siebie, a jednocześnie drogą ocalenia. Film Barbry Streisand zdobył siedem nominacji do Oscara i bez wątpienia, jeśli ktoś wciąż szuka w klimatach nagrodzonych filmów i chce przy okazji ciekawie spędzić walentynki, to będzie idealna pozycja.

Tutaj z kolei świetnie znana wszystkim historia o Kopciuszku, którą można oglądać na przykład w towarzystwie najmłodszych. W filmie poznajemy historię Elli, której życie diametralnie zmienia się po niespodziewanej śmierci ojca. Wystawiona na łaskę i niełaskę bezwzględnej macochy i jej dwóch córek dziewczyna staje się służącą, złośliwie nazywaną Kopciuszkiem.

Cztery wesela i pogrzeb to ikoniczna komedia romantyczna z Hugh Grantem i Andie MacDowell. Fabuła skupia się na grupie przyjaciół, których poznajemy podczas różnych ważnych wydarzeń z ich życia. Po 25 latach film doczekał się wersji serialowej, ale chyba zdecydowanie lepiej zostać przy oryginalnej produkcji.

Tytułowa bohaterka to kobieta po 50., która postanawia odnaleźć nową miłość. W tym celu przemierza kluby taneczne Los Angeles. Gdy w końcu poznaje Arnolda, rodzi się między nimi uczucie, które przyniesie nie tylko romans, ale i szereg komplikacji. Być może nie jest to najlepiej oceniany film w porównaniu z pozostałymi, ale nie jest długi, a kto powiedział, że w taki wieczór powinno skończyć się na jednym?

Świąteczna komedia romantyczna, która przedstawia losy Darcy, kobiety pragnącej bycia niezależnym. Zamiast pracować z ojcem, zakłada własną firmę. Kiedy jednak wraca na święta w rodzinne strony, nawiązuje kontakt ze starym rywalem i zarazem właścicielem restauracji Luke’iem. Para zmuszona jest razem pracować, organizując imprezę charytatywną. Czas spędzony z rodziną skłania ją ku decyzji, że nie dokonała najlepszych wyborów. W końcu jednak stara się naprawić relację z ojcem oraz być może... pozwolić sobie także na miłość.