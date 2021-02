HBO GO - seriale młodzieżowe w ofercie serwisu (lista aktualizowana)

materiały promocyjne

Seriale młodzieżowe to, wbrew pozorom, pojęcie dość szerokie. Część produkcji już na pierwszy rzut oka skierowana jest do nastoletniej widowni, choć nie jest to przecież reguła. Wertując ofertę serwisu streamingowego HBO GO wyłowiliśmy garść utworów odcinkowych, które można zakwalifikować do tej grupy: tych spod szyldu young adult, tych skupionych na bohaterach reprezentujących młodzież i tych, które przede wszystkim wśród młodzieży odnajdują liczne grono odbiorców. Oto one:

Seriale młodzieżowe na HBO GO

Serial oparty na izraelskim formacie o tym samym tytule. Opowiada o losach grupy licealistów, którzy walczą z problemami we współczesnym świecie narkotyków, seksu, social mediów i osobistych traum. Znakomite aktorstwo, poruszająca problematyka i piękne zdjęcia.

Historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność. Sephy jest córką wybitnego polityka i członkinią czarnej klasy rządzącej. Callum należy natomiast do białej podklasy, której członkowie byli niegdyś niewolnikami. Odwrócony Apartheid, Romeo i Julia - intrygująca mieszanka.

Serial na podstawie filmu z 1988 roku. Jego fabuła skupia się na grupie zaprzyjaźnionych licealistek, które są najpopularniejsze w szkole. Do ich grona pragnie dołączyć także wycofana Veronica, jednak między dziewczynami w pewnym momencie dochodzi do spięć i kłótni. Sprawy jeszcze bardziej się pogarszają, gdy Veronica poznaje pewnego niebezpiecznego chłopaka.

Serial komediowy, który przedstawia perypetie grupy młodych ludzi szukających szczęścia na balu absolwentów.

Miles Halter zapisuje się do szkoły z internatem. Tam zakochuje się w tytułowej dziewczynie, Alasce Young, której życie nie jest tak doskonałe, jak mu się wydawało. Po jej nieoczekiwanej śmierci stara się odkryć prawdę stojącą za tą tragedią i nadać jej sens.