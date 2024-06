Nowy tablet HUAWEI MatePad 11.5”S PaperMatte debiutuje na polskim rynku

fot. HUAWEI

Huawei Polska CBG wprowadza na rynek nowy tablet HUAWEI MatePad 11.5”S PaperMatte wyposażony w innowacyjny matowy ekran dający komfort pracy i rozrywki w każdym miejscu.

Unikalny wyświetlacz PaperMatte

Nowy tablet Huawei wyposażony jest w ulepszoną powłokę antyrefleksyjną PapperMatte 2.0, która redukuje aż 99% zakłóceń świetlnych, zapewniając doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Ekran IPS o przekątnej 11,5 cala, rozdzielczości 2,8K (2800 x 1840) i proporcjach 3:2, oferuje świetną jakość obrazu. Dzięki częstotliwości odświeżania do 144 Hz oraz maksymalnej jasności 500 nitów wyświetlany obraz jest płynny i wyraźny, a wysoka zgodność z gamą kolorów P3 zapewnia realistyczne odwzorowanie barw. Tryb eBook zmienia ekran w cyfrową wersję papieru, idealną do czytania książek i komiksów. MatePad 11.5”S został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Ekran ogranicza emisję niebieskiego światła i eliminuje migotanie, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland i SGS, dzięki czemu nie męczy wzroku.

Wyjątkowa kreatywność

Niezwykłe możliwości tabletu dopełnia nowy rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji) z technologią NearLink. Wykrywa on ponad 10 000 poziomów nacisku, oferując precyzję i kontrolę porównywalną z tradycyjnym piórem. Rysik wyposażony jest w dwa warianty końcówek – przezroczystą do malowania oraz nieprzezroczystą do notowania.

Drugim niezbędnym gadżetem zwiększającym możliwości HUAWEI MatePad 11.5”S jest magnetyczna klawiatura HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, która tworzy etui chroniące tablet oraz pozwala na wygodną i swobodną pracę, gdyż bezprzewodowa klawiatura nie musi być połączona z etui, aby działać.

HUAWEI MatePad 11.5”S

Wydajność i mobilność

HUAWEI MatePad 11.5”S ma 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB wewnętrznej pamięci na pliki. Tablet wyposażono w baterię o pojemności 8800 mAh, co pozwala na wielogodzinną pracę bez potrzeby ładowania. Smukły, bo mierzący zaledwie 6,2 mm grubości i ważący 510 g, MatePad 11.5”S jest lekki i wygodny w transporcie. Aluminiowa konstrukcja dostępna jest w kolorach szarym i fioletowym, z eleganckim matowym wykończeniem. Urządzenie wyposażone jest też w czterogłośnikowy system dźwiękowy.

HUAWEI MatePad 11.5”S

System operacyjny i aplikacje

HUAWEI MatePad 11.5”S działa na systemie HarmonyOS 4.2, umożliwiającym wielozadaniowość z obsługą do czterech okien jednocześnie. W sklepie AppGallery dostępne są tysiące przydatnych aplikacji. Tablet świetnie współpracuje z innymi urządzeniami Huawei, co pozwala stworzyć przenośne biuro w każdym miejscu. Za pomocą rysika można wygodnie i intuicyjnie tworzyć odręczne notatki w aplikacji Notatki Huawei.

Wśród aplikacji znajdziemy autorski program GoPaint, stworzony we współpracy z zespołem artystów. GoPaint to profesjonalny program do malowania i rysowania, który mimo zaawansowanych technologii jest intuicyjny i dostępny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Dzięki aplikacji GoPaint, tablet HUAWEI MatePad 11.5”S staje się nie tylko narzędziem do pracy, ale także centrum kreatywności, które pozwala odkrywać i rozwijać artystyczne talenty.

Promocyjna cena na start

W ramach premierowej oferty promocyjnej, która potrwa do 7 lipca 2024 r., tablet dostępny jest w obniżonej aż o 200 zł cenie. Przy zakupie można otrzymać rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji w prezencie lub za 1 zł, a na oficjalnej stronie huawei.pl dodawana jest także 12-miesięczna ochrona ekranu.

Rekomendowana cena HUAWEI MatePad 11.5”S z klawiaturą wynosi 2199 zł, a bez klawiatury – 1899 zł. Tablet można nabyć w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz na stronie oficjalnego sklepu producenta huawei.pl.

