Igrzyska śmierci: Kosogłos - część 1 w TV Puls. Telewizja zawsze ma coś wartego uwagi

Już 31 lipca o 20:00 stacja wyemituje hit – Igrzyska śmierci: Kosogłos - Część 1, wielką hollywoodzką superprodukcję, która była pierwszą częścią finału serii o przygodach odważnej Katniss Everdeen. Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 to tylko jeden przykład na to, że na antenie TV Puls zawsze o 20:00 znajdzie się interesujący film.

Film Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 pojawił się na ekranach kin w 2014 roku i stał się jednym z największych hitów. Bił rekordy popularności. Łącznie ze sprzedaży biletów film zarobił 755,3 mln dolarów, przy początkowym budżecie na produkcję wynoszącym 125 mln dolarów. Produkcja zdobyła kilka nagród w kategoriach technicznych, ale jedno wyróżnienie za piosenkę liczy się najbardziej: nominacja do Złotego Globu za utwór autorstwa Lorde, z którym związana jest poruszająca finalna scena filmu. Nagrody otrzymał również znakomity zwiastun.

Przypomnijmy, że za kamerą stał Francis Lawrence, reżyser wszystkich części za wyjątkiem pierwszej. Autorami scenariusza, w oparciu o książkę Suzanne Collins, są Peter Craig i Danny Strong. Z kolei obsada – jak zawsze jest imponująca! We wszystkich częściach w roli Katniss Everdeen występuje Jennifer Lawrence, a na szklanym ekranie towarzyszą jej m.in. Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman czy Donald Sutherland.

Igrzyska śmierci: Kosogłos - część 1 - o czym jest film?

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trafia do Dystryktu 13 po tym, jak raz na zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew kłamliwej propagandzie rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod przewodnictwem Prezydent Coin (Julianne Moore) przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział w walce. Czy odnajdzie się w roli przywódczyni? Czy stanie się Kosogłosem, symbolem nadziei i oporu przeciw tyranii Prezydenta Snowa.

TV Puls = najlepsza rozrywka!

Nie masz pomysłu na wieczór? Włącz TV Puls o 20:00 i przygotuj się na wielkie emocje! Oferta stacji to zawsze kreatywne podejście do rozrywki. Pasmo filmowe to nie tylko wielkie hity pokroju Igrzysk śmierci, lecz także dobre kino akcji. W sierpniu można będzie obejrzeć kolejne hity! Między innymi dalszą część przygód Katniss Everdeen, czyli Igrzyska śmierci: Kosogłos - Część 2, a także filmy Pole rażenia, Herkules, Asterix i Obelix kontra Cezar czy Ocean ognia.

Wielu fanów Scotta Adkinsa dzięki TV Puls jest na bieżąco z jego produkcjami. Tak zwane kino akcji klasy B dzięki TV Puls zyskało w Polsce wielu fanów, którzy teraz stale mają do niego dostęp. To oczywiście tylko niewielka część znakomitej oferty filmowej, której największą zaletą jest różnorodność gatunkowa. Każdy znajdzie tutaj coś odpowiedniego dla siebie.

Telewizja Puls – co warto wiedzieć?

Telewizja Puls to trzecia największa telewizja komercyjna w Polsce. Jest to nadawca dwóch ogólnopolskich kanałów telewizyjnych: TV Puls i PULS 2 z wielogodzinnym pasmem Puls Kids dla dzieci i rodziców. W zasięgu TV Puls znajduje się 35,1 mln widzów, a PULS 2 – 34,7 mln widzów (maj 2022; 4+).

W programie obu kanałów znajdują się produkcje własne, które są uwielbiane przez widzów: na czele z kultowym serialem Lombard. Życie pod zastaw, który w swoim gatunku wyróżnia się jakością na tle konkurencyjnych propozycji innych stacji. Już jesienią widzowie Pulsu 2 będą mogli obejrzeć nowy sezon hitowego serialu kryminalnego z plejadą gwiazd Dzielnica Strachu.

Do tego na obu kanałach widzowie znajdą transmisje na żywo z największych ogólnopolskich wydarzeń kabaretowo-muzycznych takich jak Mazurska Noc Kabaretowa.

Jeżeli w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji, nie możesz oglądać swoich ulubionych filmów, seriali i programów, sprawdź, co musisz zrobić: Refarming | TV Puls. Prosty i czytelny poradnik od razu rozwiąże problem.