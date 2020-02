Psy - jak dobrze znasz ten film? Sprawdź swoją wiedzę [QUIZ]

Psy to film Władysława Pasikowskiego z 1992 roku, kiedy to na ekranie po raz pierwszy zobaczyliśmy Bogusława Lindę jako Franz Maurer. Klimatyczne kino sensacyjne z dużą dawką emocji, to film wciąż pamiętany przez wszystkich widzów w Polsce. Czy jednak wykażecie się wiedzą na temat innych szczegółów, niezwiązanych bezpośrednio z kultowymi cytatami?

Od premiery filmu minęło sporo czasu, ale być może wielu widzów przypomniało sobie seans ze względu na powrót Psów do kina. W styczniu zadebiutowały Psy 3. W imię zasad, które były domknięciem serii. Niedługo fani otrzymają też audiobook, który został objęty naszym patronatem. OD ŚRODKA: Jak powstały PSY. Najsłynniejszy polski film sensacyjny to podcastowy serial fabularny, historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. To podcast o kultowym filmie stworzony przez prawdziwych fanów dla prawdziwych fanów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszym portalu.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was quiz z wiedzy dotyczącej pierwszego filmu z 1992 roku. Sprawdźcie swoją wiedzę!

Psy - quiz wiedzy