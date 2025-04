Jason Momoa i Jennifer Coolidge opowiadają nam o Minecraft: Film [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

W kinach na całym świecie króluje nowa produkcja w reżyserii Jareda Hessa czyli Minecraft: Film. W samej Polsce zaliczyła ona historyczny weekend otwarcia. Polski oddział Warner Bros podał oficjalnie, że do niedzieli do godziny 12.00 sprzedano na nią ponad 850 tysięcy biletów. Co oznacza, że najprawdopodobniej nowej familijnej produkcji udało się pobić rekord należący do Pięćdziesiąt twarzy Greya. Pełen wynik poznamy już dziś w okolicy południa.

Z okazji premiery Minecraft: Film udaliśmy się do Londynu by porozmawiać z obsadą o pracy nad tą wyjątkową produkcją. Usiedliśmy z Jasonem Momoą i Jennifer Coolidge by wysłuchać jak opowiadają o świecie Minecrafta, o tym co zabrali na pamiątkę z planu, a Aquaman odkrył rąbek tajemnicy na temat swojego niedawnego pobytu w Gdańsku.

Jason Momoa i Jennifer Coolidge – wywiad

Minecraft: Film – opis fabuły

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników - Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) - zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia - dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem - doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.