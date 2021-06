John Krasinski o filmie Ciche miejsce 2 [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Do kin trafił właśnie jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, czyli druga część świetnego horroru Ciche miejsce. Film został napisany i wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego. Z okazji premiery Cichego miejsca 2 Dawid Muszyński połączył się wirtualnie z Johnem, by porozmawiać o pracy nad tą produkcją, ale przede wszystkim, by wypytać go na temat ogłoszonego niedawno nowego projektu w tym uniwersum. Czy produkcja zapowiadana na 2023 będzie kontynuacją, czy spin-offem?

Historia w Cichym miejscu 2 rozgrywa się po wydarzeniach z pierwszej części i skupia na rodzinie Abbottów, która musi stawić czoła zagrożeniom ze świata. Nadal walczą o przetrwanie w ciszy. Szybko zdają sobie sprawę, że potwory, które tropią ich za pomocą słuchu, nie są jedynym niebezpieczeństwem.

Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe powracają do ról z pierwszej części. John Krasinski pojawi się w scenach retrospekcji pokazujących początek inwazji potworów. W obsadzie są także Cillian Murphy (Peaky Blinders) oraz Djimon Hounsou (Strażnicy Galaktyki). Zagrają nowe postacie i potencjalne zagrożenie dla Abbottów, co możemy wywnioskować na podstawie poprzedniego trailera.