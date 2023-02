Dlaczego oni skasowali te seriale? Braku kontynuacji tych produkcji żałujemy najbardziej

fot. materiały promocyjne

Czym się różnią skasowane seriale od zakończonych? W obu przypadkach emisja może kończyć się zaskakująco wcześnie, nawet już po jednym sezonie. W przypadku sfinalizowanych produkcji możemy jednak mówić o przemyślanej konkluzji, która lepiej bądź gorzej zamyka wszystkie wątki. Skasowane seriale są zazwyczaj urwane i to często w bardzo nieprzyjemny sposób. Opowieść ciekawie się rozwija, dochodzi do pewnego etapu, a tu niespodziewanie pojawia się informacja o kasacji. Nic dziwnego, że taka sytuacja wywołuje rozżalenie u widzów. Nikt przecież nie lubi niedokończonych historii. Przyczyn taki sytuacji może być kilka, ale najczęściej chodzi oczywiście o pieniądze. Jeśli serial, mimo wysokiego poziomu artystycznego, nie zyskuje popularności, to ma duże szanse przedwcześnie zakończyć żywot. Problemem też są niewspółmierne do dochodów koszty produkcji czy utrudniające pracę problemy realizacyjne.

Historia zna oczywiście sytuacje, gdy twórcy seriali wychodzi obronną ręką z tematu kasacji. Przykładem jest tu Rzym rozplanowany na wiele sezonów, a zakończony po dwóch. Mimo braku kontynuacji twórcy sfinalizowali całość błyskotliwie, dzięki czemu konkluzję można uznać za satysfakcjonującą. Część produkcji po anulowaniu dostaje bonus w postaci filmu fabularnego zamykającego wszystkie wątki (Ray Donovan, Sense8). Wiele jest jednak takich, które prezentują nam dość pokraczny i mało logiczny finał - dzieje się tak, gdy twórcy dowiadują się o braku przedłużenia w trakcie realizacji i żeby zachować twarz oraz zamknąć opowieść, muszą w przeciągu kilku odcinków wszystko zamknąć. Poniżej prezentujemy najbardziej spektakularne kasacje, które wciąż budzą żal w sercach serialomaniaków. Niektóre, mimo tak smutnego losu, mają miano kultowych. Przypomnijmy sobie je wszystkie!

Seriale niesłusznie skasowane

The Knick - skasowane po dwóch sezonach