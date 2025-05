Langer. Jakub Gierszał i Remigiusz Mróz opowiadają o serialu [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Na platformie SkyShowtime premierę miał dziś nowy serial na podstawie książki Remigiusza Mroza pt. Langer. To dalsze losy Piotra Langera Juniora, którego widzowie mieli już okazję poznać w serialu Chyłka. Podobnie jak w tamtej produkcji, tak i teraz w rolę seryjnego mordercy wciela się Jakub Gierszał.

Spotkaliśmy się z aktorem, by porozmawiać o tym, co skłoniło go do powrotu do tej postaci. Czy miał jakieś wątpliwości? I czy ta opowieść zakończy się na jednym sezonie?

Skorzystaliśmy także z okazji, by porozmawiać o powstaniu serialu i książki z Remigiuszem Mrozem – dla którego Langer to już dziewiąta ekranizacja jego twórczości.

Jakub Gierszał – wywiad z aktorem

Remigiusz Mróz – wywiad z pisarzem

Langer – opis fabuły