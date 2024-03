Mads Mikkelsen - ranking filmów według Rotten Tomatoes. Bękart w czołówce!

fot. materiały prasowe

Reklama

Mads Mikkelsen to duński aktor filmowy, którego pokochało nie tylko Hollywood, ale też widownia na całym świecie. W Danii grał przede wszystkim w komediach. Później (już poza granicami swojego kraju) często wcielał się w głównych antagonistów. Mogliśmy go podziwiać w różnych franczyzach – np. Jamesa Bonda, Marvela i Indiany Jonesa. Jednak tym razem – już 15 marca 2023 roku – nie zobaczymy go w roli łotra. Bękart opowiada bowiem o dumnym weteranie wojennym, który nie daje się przeciwnościom losu i zamierza zbudować kolonię.

Postanowiliśmy przyjrzeć się filmografii Madsa Mikkelsena. Wzięliśmy pod uwagę oceny krytyków dostępne na portalu Rotten Tomatoes. Przypomnijmy, że tzw. tomatometer jest przedstawiany w skali procentowej – im wyżej, tym lepiej. Jeżeli liczba pozytywnych opinii jest niższa niż 60%, film uznawany jest za "zgniły". Natomiast gdy tomatometer przekracza ponad 75% pozytywnych opinii (minimum 40 opinii – w tym 5 od recenzentów z „Top Critics”), tytuł zostaje uznany za „świeży” i otrzymuje Certyfikat Świeżości (Certified Fresh).

Z tego zestawienia wynika, że Bękart to jeden z najlepszych filmów w dotychczasowej karierze Mikkelsena. Uznano, że jest niemal perfekcyjny! Uzyskał 96% od krytyków i 95% od widowni. Zachwalano nie tylko znakomite umiejętności aktorskie Madsa, ale także sentymentalizm, bezpośredniość historii oraz przepiękne zdjęcia Rasmusa Videbæka. Krytycy określili produkcję jako "zaskakująco wciągającą". Napisali, że jest "wielka pod względem skali i emocji". Nikolaj Arcel również otrzymał liczne pochwały za stworzenie tego "totalnego dzieła".

W TOP 10 nie zabrakło znanych franczyz. Na wysokiej pozycji znalazł się Doktor Strange, ale jeszcze bardziej doceniono Casino Royale z serii 007. Krytycy zachwycali się również islandzką Arktyką oraz duńskim Polowaniem. Zobaczcie, na którym miejscu znalazł się Bękart oraz pozostałe produkcje z udziałem Mikkelsena. Lider zestawienia otrzymał solidną setkę!

Co sądzicie o ocenach krytyków? Czekamy na Wasze komentarze!

Mads Mikkelsen – ranking filmów według Rotten Tomatoes

29. Starcie tytanów - 27%