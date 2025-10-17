Przeczytaj w weekend
Najlepsze filmy Madsa Mikkelsena - widzowie wybrali. To nie hollywoodzka produkcja zwyciężyła!

Już wkrótce premiera filmu Ostatni wiking w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was listę najlepszych filmów z Madsem Mikkelsenem wg użytkowników portalu IMDb. Zgadzacie się z ich wyborami?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
3. Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie - 7.8/10 fot. Lucasfilm Ltd.
Mads Mikkelsen to jeden z najbardziej utalentowanych aktorów, który od lat zachwyca na ekranie. Robi to przy okazji lokalnych, duńskich produkcji, ale i hollywoodzkich blockbusterów. Niewielu jest aktorów, którzy mają w swojej filmografii udział w filmie ze świata Jamesa Bonda, Harry'ego Pottera, Kinowego Uniwersum Marvela czy Gwiezdnych Wojen. Przykładem lokalnego filmu, który okazał się perełką jest Ostatni wiking, który niebawem doczeka się premiery w Polsce. Produkcja debiutowała w festiwalu w Wenecji i otrzymała znakomite recenzje.

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

Według recenzentów jest to wspaniała i emocjonująca historia, która poruszy każdego, kto ją obejrzy – i to na wiele różnych sposobów! Na tym seansie zapłaczemy, zaśmiejemy się, a także poczujemy całą gamę innych uczuć. To wyjątkowa opowieść o zdrowiu psychicznym mężczyzn i nie tylko. Jeden z najlepszych filmów Andersa Thomasa Jensena.

Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.

Najlepsze filmy Madsa Mikkelsena - widzowie wybrali [TOP 10]

Postanowiliśmy dziś sprawdzić, które z filmów Madsa Mikkelsena są najlepiej ocenione przez użytkowników portalu IMDb. Znajdziecie tu produkcje duńskie, ale i amerykańskie. A która z nich jest Waszą ulubioną z udziałem tego aktora? Która rola wypadła najlepiej w jego karierze?

10. Otwarte serca - 7.5/10

10. Otwarte serca - 7.5/10
fot. Nordisk Film
Źródło: imdb.com

