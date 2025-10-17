Najlepsze filmy Madsa Mikkelsena - widzowie wybrali. To nie hollywoodzka produkcja zwyciężyła!
Już wkrótce premiera filmu Ostatni wiking w Polsce. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was listę najlepszych filmów z Madsem Mikkelsenem wg użytkowników portalu IMDb. Zgadzacie się z ich wyborami?
Mads Mikkelsen to jeden z najbardziej utalentowanych aktorów, który od lat zachwyca na ekranie. Robi to przy okazji lokalnych, duńskich produkcji, ale i hollywoodzkich blockbusterów. Niewielu jest aktorów, którzy mają w swojej filmografii udział w filmie ze świata Jamesa Bonda, Harry'ego Pottera, Kinowego Uniwersum Marvela czy Gwiezdnych Wojen. Przykładem lokalnego filmu, który okazał się perełką jest Ostatni wiking, który niebawem doczeka się premiery w Polsce. Produkcja debiutowała w festiwalu w Wenecji i otrzymała znakomite recenzje.
Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan
Według recenzentów jest to wspaniała i emocjonująca historia, która poruszy każdego, kto ją obejrzy – i to na wiele różnych sposobów! Na tym seansie zapłaczemy, zaśmiejemy się, a także poczujemy całą gamę innych uczuć. To wyjątkowa opowieść o zdrowiu psychicznym mężczyzn i nie tylko. Jeden z najlepszych filmów Andersa Thomasa Jensena.
Premiera w polskich kinach odbędzie się 17 października 2025 roku.
Najlepsze filmy Madsa Mikkelsena - widzowie wybrali [TOP 10]
Postanowiliśmy dziś sprawdzić, które z filmów Madsa Mikkelsena są najlepiej ocenione przez użytkowników portalu IMDb. Znajdziecie tu produkcje duńskie, ale i amerykańskie. A która z nich jest Waszą ulubioną z udziałem tego aktora? Która rola wypadła najlepiej w jego karierze?
Źródło: imdb.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
paź
Bohema
15
paź
Złotowłosa
15
paź
Druga Furioza
16
paź
Left-Handed Girl
16
paź
Sygnaliści
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1947, kończy 78 lat
ur. 1966, kończy 59 lat