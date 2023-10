Matthew Perry to nie tylko Chandler z Przyjaciół. Inne świetne role aktora

Źródło: materiały prasowe

Zza oceanu napłynęły do nas smutne wieści, że w wieku 54 lat zmarł Matthew Perry. Aktor najbardziej znany był z roli Chandlera Binga z serialu Przyjaciele, ale to nie jedyna popularna postać, w którą się wcielił. Perry rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem w 1988 roku w serialu Second Chances, odnosząc największe sukcesy w latach 90. i na przełomie wieków. Na koncie ma 57 ról, w tym takie, które pozostaną z widzami na długi.

Matthew Perry zyskał popularność rolą Chandlera w Przyjaciołach, ale równie ważny dla jego kariery był udział w filmach Polubić czy poślubić oraz Troje do tanga. W 2000 roku zagrał w Dzieciaku wspólnie z Brucem Willisem, aby kontynuować współpracę z aktorem przy dwóch częściach serii Jak ugryźć 10 milionów. Perry miał okazję wystąpić w serialach Prezydencki poker i Studio 60 od Aaron Sorkin. W ostatnich latach mogliśmy aktora oglądać w Żonie idealnej oraz Sprawie idealnej. Nie zbrakło go również w specjalnym programie Przyjaciele: Spotkanie po latach z 2021 roku, gdzie pojawił się u boku reszty gwiazd serialu.

Poniżej zebraliśmy dla Was najlepsze i najciekawsze role Matthew Perry. Na liście nie brakuje wspomnianych wyżej produkcji, ale również kilku innych mniej znanych postaci, w których aktor miał okazję się wcielić.

Najlepsze role Matthew Perry’ego