Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Heart of Europe - wszystko, co musisz wiedzieć

fot. TVP

Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Heart of Europ odbywa się w dniach od 3 do 5 listopada w Warszawie. Za organizację odpowiada Telewizja Polska. Celem projektu jest promocja twórczości telewizyjnej regionu oraz wzmacnianie roli mediów publicznych w Europie. Dla widzów to szansa na zapoznanie się z produkcjami z kompletnie innych krajów. Z pewnością zostaniecie pozytywnie zaskoczeni.

Festiwal odbywa się w formie hybrydowej – produkcje można oglądać w warszawskiej Kinotece w dniach od 3 do 5 listopada, a także online. Przygotowano platformę heartofeurope.tvp.pl, która będzie dostępna od 3 do 30 listopada. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane produkcje polskie i międzynarodowe w sześciu kategoriach: film fabularny, serial fabularny, film i serial dokumentalny, rozrywka, produkcje przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz digital. Produkcje telewizyjne będą prezentowane w językach oryginalnych z angielskimi napisami. Zaplanowano też tematyczne panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i zaproszonych gości.

- Idea stworzenia przestrzeni, która pozwoliłaby dzielić się sztuką telewizyjną z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie konsolidować media publiczne regionu i skupionych wokół nich twórców od dawna była naszym marzeniem i czekała na realizację. Nowy festiwal jest nie tylko hołdem, złożonym środkowoeuropejskim artystom i ich dziełom – to także przestrzeń integrowania i promowania naszego dziedzictwa kulturowego zarówno między obecnymi tu nadawcami, jak i wobec reszty świata – mówi Jacek Kurski, Prezes Zarządu TVP.

Podczas festiwalu będzie można obejrzeć 90 produkcji z 12 krajów regionu Europy Środokow0-Wschodniej.

Heart of Europe 2021 - najciekawsze seriale

W tym mamy 16 seriali, wśród których ciekawie zapowiadają się następujące tytuły. Przypominamy, że można je również oglądać online.

Reetur/ Traitor/ Zdrajca – Estonia – czwartek 4.11, sala nr 1, godz. 14:00 – serial

Serial inspirowany aferami szpiegowskimi współczesnej Estonii. Akcję śledzimy od 2004 roku, kiedy Estonia wstąpiła do NATO i stała się głównym celem rosyjskiego wywiadu. Chciwość i potrzeba uznania skłaniają głównego bohatera, Alfreda Vinta, do współpracy z rosyjskim wywiadem. Rozpoczyna się pasjonująca gra w kotka i myszkę, w której bierze udział zdeterminowany estoński oficer kontrwywiadu, Marko Arrak. Wątek osobisty z życia bohaterów nadaje opowieści głębszy, ludzki wymiar. Zdrajca miał premierę na Tallinn's Black Nights Film Festival w listopadzie 2019 roku.

Reżyseria: Ergo Kuld

Kraj produkcji: Estonia

Rok produkcji: 2018

Producent: Eesti Televisioon; Marje Tõemäe

Nadawca: ERR

Zlociny Velke Prahy/ The Crimes of Greater Prague/ Zbrodnie Wielkiej Pragi – Czechy – środa 3.11, sala nr 4, godz. 18:30 – serial

Historyczny serial detektywistyczny, którego akcja osadzona jest w latach 20. ubiegłego wieku. W okresie tym zarówno okoliczne tereny miejskie, jak i pobliskie wsie, lasy, fabryki i gospodarstwa rolne stały się częścią Wielkiej Pragi. Z nowych dzielnic Pragi, uboższych i pozbawionych przepychu centrum miasta, napłynęli miejscowi przestępcy. Zaczyna im się przyglądać praska policja, która przejmuje obowiązki lokalnych policjantów. Bohaterem serialu jest inspektor Budík, człowiek ambitny, który z trudem przyjmuje do wiadomości, że w wyniku nacisków politycznych musi sprawować pieczę nad nędznymi, pokrytymi błotem przedmieściami, a nie ekskluzywnym, tętniącym życiem centrum miasta. Przestępstwa przedstawione w serialu są inspirowane prawdziwymi sprawami kryminalnymi z tamtych czasów.

Reżyseria: Jaroslav Brabec

Kraj produkcji: Czechy

Rok produkcji: 2020

Producent: ČT; Jan Lekes

Nadawca: ČT

Juzni vetar/ South Wind/ Wiatr południowy – Serbia – środa 3.11, sala nr 3, godz. 14:20 – serial

W życiu Petara Maraša, złodzieja samochodów z Belgradu, wszystko układa się pomyślnie, a gang, kierowany przez doświadczonego Cara, dla którego pracuje, odnosi sukcesy. Bohater kupuje tor gokartowy, opuszcza dom rodziców i wprowadza się do nowego mieszkania ze swoją wieloletnią dziewczyną Sofią. W pierwszym odcinku serialu śledzimy wątek przemytu narkotyków, które bułgarski baron narkotykowy Dimitar wysyła Mercedesem do Belgradu. Jego syn Hristo ma dostarczyć towar do punktu przerzutowego. Tymczasem Maraš, jego najlepsi przyjaciele, Baća i Yani, inny członek gangu Cara, kradną z parkingu nowy model Mercedesa...

Reżyseria: Milos Avramovic

Kraj produkcji: Serbia

Rok produkcji: 2019

Producent: Rezim; Tatjana Zivkovic

Nadawca: RTS

fot. materiały organizatora festiwalu

Portalat/ The Portal/ Portal – Bułgaria – środa 3.11, sala nr 2, godz. 15:00 – serial

6-odcinkowy dramat przygodowo-kryminalny z elementami fantasy, romansu i komedii opowiada o przygodach dwóch podróżników w czasie. Po długiej wyprawie w przeszłości, fizyk i podróżnik, profesor Dimo Trojanow-Djingibi, który jako jedyny posiada wiedzę o „portalu”, przybywa w przyszłość – do rodzinnego miasta, Sofii. Przez 40 lat, które przeskoczył w czasie, wiele rzeczy w mieście uległo zmianie. To z kolei umożliwia jego bratankowi, psychologowi kryminalnemu Krumowi Bonewowi, przeprowadzkę wstecz, do socjalistycznej Bułgarii w 1979 roku, przed zabójstwem piosenkarki Jany Janewej. Robi on wszystko, by nie dopuścić do tego morderstwa. Jakie wyzwania stoją przed bohaterami, jak je pokonują i jak wydarzenia z przeszłości zmieniają ich życie i historię? W tej skomplikowanej i niezwykle intrygującej opowieści nie zabraknie niespełnionej miłości, niemożliwych związków, nagłych zwrotów akcji i konfliktów.

reżyseria: Ilian Dzhevelekov

kraj produkcji: Bułgaria

rok produkcji: 2021

producent: BNT; Miladin Gergov

nadawca: BNT

fot. materiały organizatora festiwalu

Ochránce/ The Defender/ Obrońca – Czechy – czwartek 4.11, sala nr 3, godz. 15:30 – serial

Dziesięcioodcinkowy serial oparty na prawdziwych wydarzeniach, które wstrząsnęły czeskim systemem edukacji. Szkolny Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleš Pelán, szuka sprawiedliwego rozwiązania w każdej sytuacji, często poza systemem i wbrew przyjętym zwyczajom. Na przykład próbuje odkryć, jak doszło do zabójstwa opiekunki w domu dziecka, chce pomóc, gdy do klasy dołącza agresywny uczeń albo gdy na szkolnej wycieczce ginie dziecko. Zajmuje się sprawą 13-letniej dziewczynki, która nigdy nie chodziła do szkoły, a także przypadkami wykorzystywania seksualnego nastoletnich chłopców w szkole średniej. Jego celem jest przede wszystkim chronić ludzi. Ustalić, kto jest prawdziwą ofiarą, a kto sprawcą. Dlaczego dzieci i dorośli w środowisku szkolnym padają ofiarą częściej, niż chcielibyśmy przyznać? Wśród rodziców, nauczycieli, uczniów i studentów są na co dzień cisi bohaterowie. Autorzy serialu chcą nie tylko przedstawić ich historię, ale też stanąć w obronie osób, które mają prawdziwe problemy.

Reżyseria: Tereza Kopáčová

Kraj produkcji: Czechy

Rok produkcji: 2021

Producent: ČT; Michal Reitler

Nadawca: ČT

Heart of Europe 2021 - najciekawsze filmy

Łącznie na ekranach 11 tytułów, w tym polskie produkcje TVP: Zieja, Zenek i Żelazny most.

Ribanje i ribarsko prigovaranje/ Fishing and Fishermen's Conversations/ Rybactwo i rozmowy rybaków – Chorwacja – środa, 3.11, sala nr 4, godz. 20:20 - film fabularny

Dramat historyczny na podstawie książki chorwackiego poety z czasów renesansu, arystokraty Petara Hektorovića. Autor wyrusza w trzydniową podróż kutrem z dwoma miejscowymi rybakami. Mijając malownicze wyspy, szlachcic wspomina swoją młodzieńczą, tragiczną miłość. Podczas sztormu napięcie między podróżującymi arystokratami a załogą eskaluje. Chory na chorobę morską, majaczący Hektorović niemal traci życie. Film nakręcony na Adriatyku jest misterną mozaiką, złożoną z urywków rzeczywistości, wspomnień, snów i wizji, które opowiadają historię tragicznej miłości z perspektywy starzejącego się poety.

Reżyseria: Milan Trenc

Kraj produkcji: Chorwacja

Rok produkcji: 2020

Producent: Studio devet d.o.o.; Boris Veličan, Milan Trenc

Nadawca: HRT

A feltaláló/ The Inventor/ Wynalazca – Węgry – środa, 3.11, sala nr 1, godz. 20:30 - film fabularny

Film przedstawia dramatyczne losy węgierskiego badacza dr Józsefa Béresa, twórcy słynnych „kropli Béresa”. W szybkich, emocjonujących filmowych sekwencjach poznajemy wydarzenia związane z odkryciem wynalazku. Film pokazuje bezkompromisową walkę, którą wynalazca toczy z opresyjnym aparatem władzy. Obraz jest portretem Węgier lat 60. i 70., socjalizmu, kłamstw i intryg, które oplotły siecią całe społeczeństwo. „Wierzę, że losy i życie naszego bohatera będą stanowić dla widzów wzór moralny i przekażą im niepodważalny system wartości, który obecnie jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek, gdy w zglobalizowanym i zdigitalizowanym świecie, pędząc, poszukujemy swojej tożsamości”, mówi reżyser filmu.

Reżyseria: Bence Gyöngyössy

Kraj produkcji: Węgry

Rok produkcji: 2020

Producent: MTVA and Projekt Film ; Barna Kabay

Nadawca: MTVA

Past/ Trap/ Pułapka – Czechy – środa, 3.11, sala nr 1, godz. 18:30 - film fabularny

Film opowiada o sytuacji więźniów politycznych w latach 50. i brutalnych działaniach stosowanych w celu wymuszenia fałszywych zeznań. Opisuje nie tylko losy osadzonych, ale także ich szykanowanych bliskich. Przedstawia atmosferę bezsilności i podejrzeń, które zbierały żniwo w ówczesnym społeczeństwie. Główną bohaterką jest jedna z najlepszych czeskich aktorek drugiej połowy lat 30. i 40. XX wieku, Jiřina Štěpničková, którą na początku lat 50. osaczyła służba bezpieczeństwa. Na aktorkę zastawiono pułapkę, prowokując ją do próby ucieczki na Zachód, a następnie aresztowano na granicy. Po dwudniowym procesie została skazana na piętnaście lat więzienia. Po latach, mimo życiowych trudności, udało jej się z powodzeniem powrócić na deski teatrów i na ekrany kin.

Reżyseria: Viktor Polesný

Kraj produkcji: Czechy

Rok produkcji: 2021

Producent: ČT; Jan Lekeš

Nadawca: ČT

Koja je ovo država!/ What a Country!/ Stan wyjątkowy – Polska, Chorwacja, Serbia – środa, 3.11, sala nr 2, godz. 20:10 - film fabularny

Czarna komedia z elementami surrealizmu. W tej zwariowanej, delirycznej satyrze politycznej główni bohaterowie – m.in. dręczony poczuciem winy i myślami samobójczymi generał chorwackiej armii, minister, który odwiedza więzienie i dobrowolnie zamyka się w wyglądającej jak muzeum celi poświęconej prawdziwym patriotom oraz grupa podstarzałych emerytów, którzy kradną trumnę ze szczątkami zmarłego chorwackiego prezydenta Franjo Tudjmana – podważają narodowe tabu, skłaniając zwaśniony kraj do autorefleksji. Postaci w filmie bazują na kliszach postaci: generała, ministra, prezydenta, strażnika więziennego, rodziców zaginionych żołnierzy. Postawieni w absurdalnych sytuacjach, bohaterowie zachowują się w zaskakujący sposób. Zestawienie stereotypowych osobowości i surrealistycznej fabuły w połączeniu ze świetnymi dialogami i grą aktorską daje efekt w postaci czystego humoru.

Reżyseria: Vinko Bresan

Kraj produkcji: Chorwacja, Serbia, Polska

Rok produkcji: 2018

Producent: TVP S.A.; Dorota Kunysz-Brettschneider, Interfilm; Ivan Maloca

Nadawca: TVP S.A.