Laptop HUAWEI MateBook D 14 po liftingu

Nowy laptop wyposażono w wydajne podzespoły: procesor 12. generacji Intel® Core™ i5-1240P, szybki dysk SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci operacyjnej oraz baterię o pojemności 56 Wh, która zapewnia energię na cały dzień pracy. Urządzenie w solidnej, metalowej obudowie waży zaledwie 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości, co sprawia, że można go zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. HUAWEI MateBook D 14 2023 świetnie poradzi sobie we wszystkich typowych zadaniach przenośnego peceta – od nauki online i pracy zdalnej po rozrywkę. Sprzęt debiutuje w gorącym okresie „Czarnego Piątku”, przez co jest świetną propozycją na świąteczny prezent.

W odświeżonym HUAWEI MateBook D 14 2023 znalazł się nowszy i mocniejszy procesor niż w poprzedniej wersji. Dzięki nowej architekturze z wykorzystaniem rdzeni Performance oraz Efficient nowoczesny Intel® Core™ i5 12. generacji z zintegrowanym układem graficznym Intel® Iris® Xe zapewnia jeszcze wyższą wydajność przy wielozadaniowej pracy i nauce. Wspiera go szybsza pamięć RAM (16 GB), umożliwiająca płynniejszą pracę w wielu aplikacjach jednocześnie. A na dysku SSD o pojemności 512 GB zmieści się wszystko to, czego potrzeba. Laptop został także wyposażony w mocniejszą antenę HUAWEI Metaline, która zwiększa zasięg sieci Wi‑Fi nawet do 270 m, prędkość pobierania plików o 43% oraz zapewnia stabilne połączenia przy słabszym sygnale. Ponieważ HUAWEI MateBook D 14 2023 waży zaledwie 1,39 kg i mierzy 15,9 mm grubości, można go zabierać ze sobą dosłownie wszędzie.

Dobrze wykonany laptop, który dodatkowo dba o wzrok użytkownika

Metalowa obudowa HUAWEI MateBook D 14 2023 jest gładka i przyjemna w dotyku, a jednocześnie odporna na zużycie. Po jej otwarciu oczom użytkownika ukaże się 14‑calowy ekran o wąskich ramkach (zajmuje aż 90% powierzchni obudowy), który za sprawą proporcji 16:10 oferuje o 11% większą przestrzeń do pracy niż w wersji o proporcjach 16:9. Matryca IPS FullView FHD (1920x1200, 161 ppi) dokładnie odwzorowuje detale oraz kolory, a ponadto jest antyrefleksyjna i osiąga maksymalną jasność do 300 nitów i kontrast 1200:1, zapewniając dobrą widoczność przy mocnym i naturalnym oświetleniu. Kąty widzenia w HUAWEI MateBook D 14 wynoszą 178°, a wyświetlacz można otworzyć nawet pod kątem 180°. Tryb ochrony oczu skutecznie filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland, a także redukuje negatywny wpływ migotania obrazu.

Jeszcze pojemniejsza bateria, dodatkowa funkcjonalność i zwiększone bezpieczeństwo

HUAWEI MateBook D 14 2023 wyposażono w baterię o pojemności 56 Wh umożliwiającą długie działanie na jednym ładowaniu, np. do 13 h ciągłego odtwarzania wideo lub do 6 h intensywnej pracy. Jeśli akumulator jest bliski rozładowania, można go bardzo szybko doładować mocą 65 W. Tą samą ładowarką naładuje się bez problemu smartfon, a w razie potrzeby bezpośrednio poprzez złącze USB‑C również inne urządzenia.

Laptop wyposażono także w czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania, co umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie laptopa. Przy pierwszym uruchomieniu, po przyłożeniu palca do czytnika, linie papilarne zostaną zapamiętane. Od tej pory wystarczy jedno dotknięcie, aby włączyć urządzenie i zalogować się do systemu.

W sprzęcie zastosowano kamerę 720p, zintegrowaną w górnej ramce ekranu i wspieraną przez dostępne tryby wideokonferencyjne, za sprawą których podczas ważnych rozmów użytkownik będzie mógł zaprezentować się z najlepszej strony. Tryb Beauty podkreśli to, co najlepsze i zamaskuje niedoskonałości np. po nieprzespanej nocy, a FollowCam automatycznie wyśrodkowuje rozmówcę w kadrze, dzięki czemu zawsze będzie w centrum uwagi. Funkcja Eye Contact imituje naturalny kontakt wzrokowy podczas połączeń wideo, pozwalając na korzystanie z notatek i bycie w pełni przygotowanym, a wirtualne tło zapewnia ochronę prywatności.

HUAWEI MateBook D 14 2023 został również wyposażony w uniwersalny wybór portów – wejście audio mini‑jack 3,5 mm, USB 3.2, USB 2.0 oraz USB-C i HDMI. Nie trzeba już więcej martwić się o przejściówki. Do laptopa z łatwością podłączy się praktycznie każde urządzenie.

Dodatkowa przestrzeń robocza podczas pracy w domu lub w podróży

Zastosowana w laptopie funkcja HUAWEI Super Device pozwoli połączyć sprzęty Huawei (smartfon, tablet czy monitor) z laptopem za pomocą jednego dotknięcia. Pozwoli na nagrywanie zawartości ekranu komputera, przeciągnie dowolnych tekstów lub obrazów do schowka SuperHub, a także przenoszenie i udostępnianie plików pomiędzy połączonymi urządzeniami – szybko i bezprzewodowo. Na ekranie laptopa można również wyświetlić interfejs smartfona i obsługiwać oba urządzenia za pomocą klawiatury i myszy. Można pracować nawet na trzech aplikacjach ze smartfona jednocześnie — odpisywać na wiadomości, porównywać oferty czy przeglądać ulubione multimedia.

Dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI MateBook D 14 2023 z procesorem Intel® Core™ i5-1240P (12. generacji) z 16 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB wynosi 3199 zł. W ramach oferty premierowej, które dostępna będzie ekskluzywnie w sklepie huawei.pl i potrwa od 20 listopada do 10 grudnia 2023 r., cena urządzenia będzie obniżona o 200 zł – do 2999 zł. Cenę będzie można obniżyć o dodatkowe 50 zł – wystarczy od 6 do 19 listopada zapisać się na newsletter na specjalnej stronie Black Friday Early Bird.

W sklepie huawei.pl na kupujących czekają korzyści w postaci możliwości przedłużenia gwarancji o dodatkowy rok w obniżonej cenie, 20 rat z RRSO 0%, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy – darmowej dla wszystkich zamówień powyżej 199 zł.