Najbardziej szokujące i kreatywne śmierci w filmach. Niektóre was rozbawią, inne przestraszą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon Studios/Disney

Śmierć ma wiele twarzy. Jedni ją romantyzują, inni jej się panicznie boją. Kinematografia już dawno temu zauważyła tę prawidłowość i uczyniła ze śmierci jedno z ulubionych motywów w filmach. Niemal w każdym gatunku filmowym odgrywa ona istotną rolę, a kreatywni twórcy wiedzą, w jaki sposób przedstawić ją, by wywołać u widzów silne emocje. Najbardziej odważni są chyba autorzy komedii, którzy korzystając z czarnego humoru, pokazują, że można śmiać się praktycznie z wszystkiego. Reżyserzy horrorów prześcigają się natomiast w prezentowaniu najbardziej wymyślnych i niepokojących scen śmierci.

W niniejszym zestawieniu znajdziecie produkcje, w których śmierć jest prezentowana w bardzo nieszablonowy sposób. To nasze typy i na pewno nie wyczerpują one tematu, ale stanowią doskonały dowód na kreatywność twórców filmowych. Część z wymienionych scen niepokoi, a inne rozbawią Was do łez. Znajdziecie również motywy stanowiące parodię wyświechtanych hollywoodzkich klisz. Według stereotypów, bohaterowie muszą umierać tuż po wzniosłych przemówieniach, w heroiczny sposób, podczas ratowania świata. Jednak poniższe przykłady pokazują, że nie jest to reguła - może być zupełnie odwrotnie.

Najbardziej szokujące i kreatywne śmierci w filmach.

Piekielna głębia – Bezwzględna parodia pompatycznych przemów Samuela L. Jacksona. Tym razem w trakcie wzniosłego monologu, bohater zostaje zjedzony przez rekina.