Ranking najśmieszniejszych postaci z filmów. Czy Deadpool pokona Osła ze Shreka?

Majówka w Polsce jest taka, jak każdy widzi - nieprzewidywalna. Lubi nas zaskakiwać, przynosząc niebywałe emocje pogodowe. Mając na uwadze fakt, że może być różnie, polecamy zapoznać się z poniższym zestawieniem. Na pewno poprawi ono humor każdemu miłośnikowi filmów. Skupia bowiem kultowe postacie, których głównym ładunkiem energetycznym jest humor. Każdy z Was znajdzie tutaj swoich ulubieńców i przypomni sobie szalone momenty z ich udziałem. Bohaterów posegregowaliśmy w rankingu. Na szczycie listy znajduje się ten, który naszym zdaniem jest najlepszą filmową postacią humorystyczną. Rzućcie okiem na nasze TOP50 i dajcie znać czy o czasem o kimś nie zapomnieliśmy.

Ranking najśmieszniejszych postaci filmowych

50. Fat Amy (Pitch Perfect)

Powyższe postacie to głównie bohaterowie amerykańskich filmów. Czas na ranking polskich komediowych ewenementów. Pod tym względem nie mamy się czego wstydzić, zwłaszcza jeśli wrócimy do lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych. Później nie było już tak kolorowo, ale kilka perełek się znalazło. Ba, w rankingu znalazł się nawet bohater filmu z zeszłego roku. Sęk w tym, że to jedna z tych postaci, którzy zupełnie niezamierzenie stali się parodiami. Z resztą, zobaczcie sami.

Ranking najśmieszniejszych postaci z polskich filmów