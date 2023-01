Najciekawsze filmy z gatunku thriller/horror 2023 roku

fot. materiały prasowe

Koniec 2022 roku to nie tylko czas popkulturowych podsumowań tego, co widzieliśmy na ekranach w minionych dwunastu miesiącach, ale również pora, aby przyjrzeć się temu, co nadejdzie. A kolejne miesiące w kinach i streamingu zapowiadają się naprawdę dobrze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę filmy z gatunku thrillera i horroru. Takimi właśnie produkcjami zajmiemy się w poniższej galerii.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, w którym znajdziecie najciekawsze thrillery i horrory. Trafią one do kin lub na platformy streamingowe między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku. Wśród produkcji zobaczycie kolejne części uznanych i lubianych serii, opowieści oparte na znanych utworach literackich czy projekty, które łączą w sobie wyżej wymienione gatunki. Koniecznie zapoznajcie się z naszą listą!

Najciekawsze thrillery/horrory 2023 roku