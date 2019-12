Najlepsze filmy komiksowe 2019 - Joker czy Avengers: Endgame? Wybierz razem z nami

Rok 2019 był naprawdę satysfakcjonujący dla wszystkich fanów produkcji opartych na komiksach - w ciągu ostatnich 11 miesięcy mogliśmy zobaczyć aż 12 obrazów tego typu, włączając w to zarówno filmy kinowe, jak i animacje. Były to więc Kapitan Marvel, Shazam!, Hellboy, Avengers: Koniec gry, X-Men: Mroczna Phoenix, Spider-Man: Daleko od domu, Joker, jak i tworzone do spółki przez Warner Bros. i DC Batman: Hush, Wonder Woman: Bloodlines, Justice League vs the Fatal Five, Batman kontra Wojownicze Żółwie Ninja oraz Reign of the Supermen. Oczywiście w przypadku niektórych z wymienionych wyżej dzieł faktyczny wpływ komiksów na fabułę był dyskusyjny, jednak wątpliwości na tym polu rozwiewało osadzenie akcji w uniwersum znanym z powieści graficznych. To dlatego nie braliśmy pod uwagę takich produkcji jak Glass czy Brightburn: Syn ciemności, które pomimo ukazywania postaci z nadludzkimi mocami, nie posiadają swojego umocowania w świecie komiksowym.

Wybierając najlepsze filmy komiksowe 2019 redakcja naEKRANIE.pl miała początkowo spory kłopot - wydawało się bowiem, że starcie Jokera i Avengers: Endgame będzie niezwykle zaciekłe. Lider naszego zestawienia okazał się jednak niekwestionowany; dość powiedzieć, że na miejscu innym niż 1. widziało go tylko dwóch członków redakcji. Więcej problemów pojawiło się w trakcie decydowania o najgorszych z tegorocznych produkcji komiksowych. Zobaczcie, jak ostatecznie prezentują się nasze typy:

12. Hellboy

