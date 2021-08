Fabuły tak niedorzeczne, że nie uwierzysz w ich istnienie. Absurdy popkultury

W poniższym zestawieniu możecie zapoznać się z najbardziej niedorzecznymi fabułami, które powstały w popkulturze. Dzięki niemu dowiecie się, że nie powinniście budować schronu przed zombie, ale bardziej obawiać się ataku opon lub krwiożerczych kondomów. Nawet cycki mogą być dla was prawdziwym zagrożeniem. A jeśli myśleliście, że wół nie pasuje do karocy, to najwyraźniej nie widzieliście kowboja na jednorożcu. Znaleźliśmy również tytuły dla fanów romansu. Jeśli żadne poradniki miłosne nie pomogły do tej pory, być może musicie zapoznać się z historią, w której mężczyzna, dawca szpiku, chce wymusić małżeństwo na chorej kobiecie.

Niektóre z tych tytułów są po prostu złe, inne tylko tak brzmią na papierze czy raczej - na ekranie monitora. Sprawdźcie sami, jakie cuda ominęły was do tej pory i przygotujcie się na jazdę bez trzymanki.

Książki

Hot Pterodactyl Boyfriend autorstwa Alan Cumyn. Mroczni właściciele firm są przereklamowani. Niebezpieczni chłopcy też. Przyszła pora na prawdziwego kandydata do łamania niewieścich serc. Przygotuj się na bycie porwanym w muskularne skrzydła obłędnie przystojnego pterodaktyla, nowego ucznia z wymiany. Jakby miał jeszcze za mało zalet, to gra w zespole. Romans dla nastolatków, o jakim nie słyszeliście i prawdopodobnie nie chcieliście.

Seriale i filmy

Mordercza opona to francuski horror, w którym głównym antagonistą jest tytułowa część samochodu, obdarzona mocami parapsychicznymi. Po seansie można chcieć przestawić się na ekologiczny rower.

Gry

Hatoful Boyfriend to japoński symulator randek z gołębiami, w którym jesteś jedynym ludzkim uczniem w szkole dla utalentowanych ptaków.

Który z tytułów zainteresował was najbardziej? A może ominęliśmy jakąś perełkę? Podzielcie się w komentarzu.