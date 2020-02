Nowe seriale na luty 2020. Lista tytułów

Luty 2020 pod względem nowości zaoferuje kilka ciekawych seriali. Choć nie będzie to mocny miesiąc, nie zabraknie godnych uwagi pozycji, które mogą przypaść do gustu widzom. Postarały się o to czołowe platformy streamingowe, które przyszykowały przynajmniej jeden mocny tytuł, zatem na jeszcze zimowe wieczory nie powinno zabraknąć atrakcji.

Jednym z ciekawszych seriali w lutym z pewnością będzie Locke & Key od Netflixa oraz Hunters od Amazon Prime Video. Swoje propozycje mają też stacje The CW oraz CBS. Aby zobaczyć nowe sezony seriali w lutym 2020, możecie zajrzeć do naszego kalendarza premier.

Nowe seriale 2020

Bohaterem serialu jest agent FBI, Jim Fitzgerald, który był pionierem wykorzystywania lingwistyki w kryminalistyce. Wszystko po to, aby zidentyfikować i złapać Teda Kaczyńskiego, przy którym służby znalazły bomby, zapalniki i wiele dzienników, w których Kaczyński opisywał swoje przemyślenia. W latach 1978-1995 wysyłał on bomby na uniwersytety i do linii lotniczych, zabijając i raniąc wiele osób. Premiera: 3 lutego na Netflix.

Bohaterowie serialu to Dave i Rebecca, którzy są młodymi rodzicami. Po latach nieprzespanych nocy chcą spróbować znowu żyć. Plan legł w gruzach, gdy zostali zmuszeni przyjąć pod dach rodziców Dave'a. Premiera: 6 lutego na NBC.

Tommy opowiada o pierwszej kobiecie będącej komisarzem policji w Los Angeles. Wykorzystuje swoją szczerość i twarde taktyki, by przedzierać się przez problemy społeczne, polityczne i te związane z bezpieczeństwem kraju. Premiera: 6 lutego na CBS.

Serial jest spin-offem Riverdale. Opowiada o tytułowej bohaterce znanej z komiksów Archie Comics, która wraz ze swoimi przyjaciółmi mieszka w Nowym Jorku. Główne postacie marzą, aby odnieść sukces na Broadwayu, wybiegu lub w studio nagraniowym. Twórcami produkcji są Robert Aguirre-Sacasa, Michael Grassi. Premiera: 6 lutego na The CW.

Bohaterką serialu będzie Allegra Dill, w którą wciela się Rosario Dawson. Allegro jest śledczą pracującą w Waszyngtonie. Gdy w wyniku wybuchu samochodu pułapki umiera jej młodsza siostra, Allegra decyduje się wrócić w rodzinne strony, do Teksasu. Tam rozpocznie śledztwo, aby dowiedzieć się, kto zabił jej siostrę.