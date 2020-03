Nowe seriale na marzec 2020. Lista tytułów

Marzec 2020 pod względem nowości serialowych zaoferuje kilka ciekawych produkcji. Choć może się wydawać, że nie będzie to mocny miesiąc ze względu na brak gorąco zapowiadanych seriali, ale znajdujące się poniżej propozycje mogą okazać się dużymi niespodziankami. Czołowe platformy streamingowe nie zaprzestają w dostarczaniu interesujących treści, zatem będzie co robić przez marcowe wieczory.

Jednym z ciekawszych seriali w marcu z pewnością będzie List do króla od Netflixa, który choć skierowany będzie do nieco młodszej grupy odbiorców, to wciąż może stanowić rozrywkę dla wszystkich fanów fantasy. Drugą ciekawą propozycją może okazać się serial Spisek przeciwko Ameryce od HBO. Aby zobaczyć nowe sezony seriali w marcu 2020, możecie zajrzeć do naszego kalendarza premier.

Nowe seriale w marcu 2020

Jest to serial stacji AMC, którego autorem i głównym aktorem jest Jason Segel. Mamy do czynienia z antologią, której odcinki potrwają godzinę - fabuła skupia się na grupie zwykłych ludzi, którzy natkną się na zagadkę ukrytą tuż za zasłoną codziennego życia. Im bardziej próbują ją zgłębić, tym tajemnica wydaje się większa. Premiera 1 marca w USA.

Nowy serial komediowy, który podejmuje temat rodzicielstwa, pokazując wszystkie jego oblicza. Nawet te najtrudniejsze dla matki i ojca. W głównych rolach występują George Wakeman i Kelly Clare.

Serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave'a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky. Premiera serialu 4 marca.

Devs opowiada o Lily Chan, która pracuje jako inżynier w firmie komputerowej. Kobieta decyduje się zbadać tajemniczy departament, który według niej odpowiada za morderstwo jej chłopaka. Premiera serialu 6 marca.

Serial skupi się na kilku kluczowych okresach z życia Hillary Clinton - od dzieciństwa, przez studia, aż po rolę senatorki, pierwszej damy i żony prezydenta uwikłanego w skandal obyczajowy. Produkcja dokumentalna zadebiutuje 6 marca na Hulu.

Amazing Stories to przygotowany przez Apple TV+ reboot klasycznej antologii, która zadebiutowała w telewizji w 1985 roku. Każdy z odcinków serialu opowiada inną historię z gatunku fantasy, science fiction, a nawet horroru. Producentem serialu jest sam Steven Spielberg. Premiera 6 marca.

Serial będzie nowym dramatem rodzinnym stacji NBC, gdzie jedną z głównych ról zagra znana z The Walking Dead Sarah Wayne Callies. Historia produkcji zainspirowana została książką Bruce'a Feilera o tym samym tytule i opowie o mężczyźnie, który dowiaduje się, że umiera. Zatrudnia więc pięciu przyjaciół, by pomagali jego żonie wychowywać dwójkę jego dzieci.