Ofiary koronawirusa, czyli filmy przeniesione na 2021 rok

Pamiętacie, jak bardzo byliście podekscytowani zbliżającą się premierą Nie czas umierać? Albo nowej części Szybkich i wściekłych? Albo kolejnego filmu Marvel Cinematic Universe? Ja też nie. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wszystkie lub większość wyczekiwanych przez nas premier została przełożona na przyszły rok. Były jeszcze nadzieje, że chociaż Wonder Woman 1984 ujrzy światło dzienne przed końcem 2020, jednak najnowsze informacje zdają się potwierdzać, że w Polsce także przygody tej superbohaterki ujrzymy w 2021. Jedynie Tenet, promyk nadziei dla kin, jako jedna z niewielu premier ukazała się na dużych ekranach, wszyscy jednak wiemy jak się to skończyło...

Przypomnijmy więc sobie, na jakie premiery przyjdzie nam czekać odrobinę dłużej, a przy okazji dajcie nam znać, na które pozycje wy najbardziej czekaliście i wciąż czekacie oraz w jakiej formie wolicie obejrzeć te filmy - wcześniej na platformach VOD, czy jednak poczekać aż pojawią się na ekranach kin. Bez dłuższego wstępu, zapraszam Was na najnowszy odcinek naEKRANACH.

