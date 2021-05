Play Now i Netflix - filmy i seriale warte nadrobienia

fot. Netflix

Netflix w swojej bibliotece ma naprawdę pokaźną liczbę filmów i seriali, zatem dość częstym problemem jest wybranie tej jednej konkretnej produkcji na wieczór. Podobnie jest z ofertą filmów do wypożyczenia w usłudze Play Now, która również może pochwalić się bardzo ciekawymi tytułami.

Postanowiłem sprawdzić, które filmy i seriale warto nadrobić w pierwszej kolejności. W obu przypadkach zdecydowałem się na produkcje, które oglądałem stosunkowo niedawno, a są dostępne na platformie Netflix lub w wypożyczalni VOD na Play Now.

Oto moje propozycje najlepszych filmów i seriali, które trzeba zobaczyć:

Netflix - filmy i seriale warte nadrobienia

Pierwsze zetknięcie z Big Mouth jest doświadczeniem trudnym. Mamy tutaj dziwnie narysowanych bohaterów, ale też bardzo specyficzny humor – i nie chodzi nawet o odwagę w przełamywaniu tematów tabu, ale o to, że całość mocno opiera się na doświadczeniach każdego z nas. Każdy kolejny odcinek serialu animowanego Netflixa zyskuje w naszych oczach i sprawia, że zaczynamy się dobrze bawić. Kapitalnie opowiada też o młodzieńczych sprawach. Zaryzykuję stwierdzenie, że na pewno znajdziecie swój ulubiony epizod, który będzie akurat skoncentrowany na problemie doskonale wam znanym. Dojrzewanie jest przecież pełne licznych pokręconych sytuacji. Serial Nicka Krolla fantastycznie to obśmiewa, ale też edukuje nas w tym zakresie.

Ten serial jest nie tylko świetnie napisany, ale też bardzo potrzebny społeczeństwu. Daje możliwość lepszego zrozumienia osób ze spektrum autyzmu i robi to w sposób pełen emocji i humoru. Atypowy pozwala szybko zżyć się z bohaterami, których losy nie są nam obojętne. Serial jest produkcją, która w sposób ciekawy porusza ważne tematy, ale też umiejętnie przeplata narrację lekkimi i zabawnymi momentami. Twórcy nie boją się stawiać postaci w naprawdę trudnych sytuacjach. I bardzo dobrze, bo dzięki temu jeszcze więcej możemy wyciągnąć z ich doświadczeń.

Są takie seriale, które bardzo łatwo można określić jako: życiowe. Serial Ricky'ego Gervaisa zdecydowanie taką produkcją jest, ale jedno słowo nie da rady opisać After Life. Można być fanem twórczości aktora, można też jego humor oceniać negatywnie, ale bez wątpienia wykonał znakomitą pracę, jeśli chodzi o elementy składające się na dramat. Momentami to bardzo zabawny serial, jest jednak gorzki w swojej wymowie, ponieważ oglądamy głównego bohatera, który stara się normalnie funkcjonować po śmierci żony. Całość obfituje w czarny humor, a kiedy przesuwa swój wektor na nieco mniej przyjemne kwestie, podkreśla swoją mądrość i ciepło, dorzucając do tego wszystkiego trochę słów otuchy.

Mogłoby się wydawać, że to produkcja skierowana wyłącznie do młodych odbiorców, co sugeruje tematyka oraz styl wizualny animacji. Jednak wejście do świata Smoczego księcia jest naprawdę ciekawym doświadczeniem, zaś przygodowa fabuła potrafi umilić picie kawusi w gronie bliskich osób. Produkcja warta zobaczenia, nawet jeśli nie jest się fanem fantasy, bo wykreowany świat jest tu bardzo przyjazny. Jednocześnie dotyka wielu uniwersalnych kwestii, zatem nikt nie powinien poczuć się przytłoczonym. Z pewnością będziecie mogli cieszyć się oferowaną historią.

Jeśli chcecie wybrać jeden film z oferty Netflixa, niech będzie to Historia małżeńska. Trudno właściwie w kilku zdaniach streścić emocje towarzyszące filmowi Baumbacha, bo jest to produkcja do bólu szczera i rekonstruująca wszystkie stany towarzyszące rozpadom związków. Scarlett Johansson i Adam Driver przedstawili kapitalnie swoich bohaterów i stworzyli emocjonalną bombę. Nie jest to łatwy seans, choć nie brakuje zabawnych momentów (scena z nożem!). Gwarantuję, że po filmie nie będziecie mieć ochoty na kłótnię z bliskimi. Przynajmniej na jakiś czas. A jeśli już taka miałaby się przytrafić, niech wyreżyseruje ją twórca Historii małżeńskiej.

Play Now - filmy warte nadrobienia

Nominowany do Oscara film w reżyserii Dariusa Mardera dostępny jest do wypożyczenia w ofercie Play Now za niewielką kwotę 15 złotych. Początkowo nie byłem pozytywnie nastawiony do tej produkcji, bo odstraszała mnie metalowa otoczka. Okazało się jednak, że stanowi ona tylko tło do głównych wydarzeń. W pełni zasłużone nominacje aktorskie dla Riza Ahmeda i Paula Raci, którzy odegrali swoje role tak autentycznie, że wierzymy im od początku do końca. Nie będzie to dziwić w przypadku Paula Raciego, którego pochodzący z Polski rodzice byli niesłyszący. Sound of Metal jest jednym z moich ulubionych filmów nominowanych do tegorocznych nagród Akademii, będący jednocześnie świetnie nakręconą opowieścią, ale też obrazem stanowiącym niezwykłe doświadczenie na wielu poziomach.

W ofercie Play Now film jest do wypożyczenia za 10 zł. Warto więc skorzystać z tej oferty i przekonać się, czy liczne negatywne opinie na temat produkcji w reżyserii Macieja Bochniaka były słuszne. Może akurat okaże się, że ten styl do was trafi, bo Disco Polo jest obrazem niezwykłym pod wieloma względami. Przede wszystkim zaskakuje tym, że w naszym kraju udało się zrobić film kolorowy, przemyślany konceptualnie oraz operujący estetyką kiczu i kampu bez zawahania. Do tego opowiadający ironicznie o specyficznej muzyce, ale też o Polakach i naszej mentalności. Dodajmy jeszcze świetne aktorstwo z Dawidem Ogrodnikiem, Joanną Kulig i Tomaszem Kotem na czele. Nie dajcie się oszukać negatywnym recenzjom i sami sprawdźcie, jakie reakcje wywoła u was Disco Polo.

Unikający schematów film coming of age, który porusza nie tylko temat dojrzewania, ale też pewnej bezsilności wynikającej z walki z nieuleczalną chorobą. To nie jest łatwy seans, ale na pewno bardzo ważny nie tylko dla młodych osób, ale też ich rodziców. Shannon Murphy w swoim filmie pokazuje, jak sprawnie zestawić ze sobą piękne i okropne strony życia. Znakomita produkcja, która nie daje się gatunkowym pułapkom, unika patosu i ckliwych emocji. W Play Now film można wypożyczyć za 9 zł.

Nie za często zdarza mi się obejrzeć horror, bo nie przepadam za tym gatunkiem. Na szczęście Gniazdo zła nie jest jego typowym przedstawicielem. Tworzy aurę tajemnicy, a raczej wywołuje u widza (i swoich bohaterów) strach przed nieznanym – przed tym, co domniemane. Dlatego też nie są tutaj potrzebne elementy gore i tanie wywoływanie strachu. Reżyser po drodze podrzuca widzom poszlaki, które w pewnym momencie mają uświadomić, że historia tworzonej w rezydencji "społeczności" znaczy więcej, niż nam się wydaje. Gniazdo zła jest na pewno ciekawą próbą stworzenia gotyckiego horroru, który unika klisz, a inspiruje się jedynie klasykami gatunku. Brakuje tutaj być może mocnego uderzenia. Opowieść nie spowoduje drżenia przed ekranem, ale na pewno jest to w jakimś sensie interesujące doświadczenie.

Na koniec film dostępny do wypożyczenia za symboliczną kwotę 4 zł! Nie możecie przegapić takiej okazji. Klasyk w reżyserii Pedro Almadovara, który z wyczuciem i uczuciem przedstawia swoich bohaterów, podejmując trudne tematy. Jeśli ktoś chce zacząć przygodę z twórczością hiszpańskiego reżysera, to będzie znakomita pozycja na początek. Za podobną kwotę w Play Now można też zobaczyć inne filmy Almadovara: Złe wychowanie, Przerwane objęcia i Kobiety na skraju załamania nerwowego. Jeśli Porozmawiaj z nią wam się spodoba (a jestem pewien, że tak), nie wahajcie się sięgnąć po więcej.