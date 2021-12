Prezentownik naEKRANIE: gogle Oculus Quest 2

Źródło: Oculus

Gdybyśmy chcieli wskazać gogle VR, które warto sprezentować komuś, kto chciałby w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie, nasz wybór padłby na jeden ze stacjonarnych zestawów. To one w parze z gamingowymi pecetami zapewnią najwyższy poziom immersji. Niestety, sprzęt tego typu jest relatywnie drogi i wymaga dysponowaniem bardzo wydajną maszyną. W rękach VR-owych świeżaków o wiele lepiej sprawdzi się Oculus Quest 2.

Gogle Oculusa nie bez powodu podbiły rynek wirtualnej rzeczywistości. W cenie klasycznej konsoli oferują dostęp do w pełni niezależnych doświadczeń VR. Nie trzeba parować ich z żadnym zewnętrznym urządzeniem, aby zacząć grać w Beat Sabera czy przemierzać wirtualne doświadczenia. Zintegrowany układ graficzny zadba o wszystko samodzielnie.

Oculus Quest 2

Na tym jednak nie kończą się zalety tego urządzenia. Oculus Quest 2 w przeciwieństwie do klasycznych gogli stacjonarnych działa bezprzewodowo, a do mapowania przestrzeni oraz pozycji gracza wykorzystuje optyczny system rozpoznawania otoczenia. Oznacza to, że nie musimy instalować latarni śledzących pole rozgrywki.

Mobilny układ graficzny ma oczywiście swoje ograniczenia i nie pozwoli bezpośredni odpalić tak wymagających tytułów jak np. Half-Life: Alyx. Oculus Quest pozwoli jednak połączyć się z gamingowych pecetem bezprzewodowo bądź po kablu USB, aby ogrywać najbardziej zaawansowane pecetowe produkcje.