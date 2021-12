Prezentownik naEKRANIE: pudełko strumieniujące NVIDIA Shield TV

Źródło: NVIDIA

NVIDIA Shield TV powstała po to, aby dodać telewizorom odrobinę inteligencji i zapewnić cloud gamingowe doznania z najwyższej półki jakościowej. Sprzęt ten pracuje pod kontrolą systemu Android TV i wyposażono go w wydajne podzespoły, dzięki którym interfejs Shielda deklasuje konkurencję pod kątem płynności działania. Ale gadżet ten sprawdzi się nie tylko w roli prezentu, który zamieni stary telewizor w inteligentny. Prawdziwy potencjał urządzenia tkwi w jego gamingowych możliwościach.

To pudełko strumieniujące powstało z myślą o graniu w chmurze i stanowi najwydajniejsze narzędzie do obsługi cloud gamingowego serwisu GeForce NOW. Wystarczy podpiąć je do internetu, aby zyskać możliwość odpalania pecetowych gier w jakości wykręconej na ultra. GeForce NOW wykorzysta serwery NVIDII do renderowania obrazu i przesyłania go w czasie rzeczywistym na ekran naszego telewizora. Dokładnie tak, jak robią to klasyczne serwisy VoD.

Wraz z wypuszczeniem przez NVIDIĘ nowego pakietu abonamentowego GeForce NOW użyteczność Shield TV zauważalnie wzrosła, gdyż jest to jedyne urządzenie, które pozwoli grać w pecetowe tytuły natywnej rozdzielczości 4K za pośrednictwem serwerów napędzanych kartami RTX 3080.

Na tym jednak nie koniec dobrych informacji dla potencjalnych użytkowników tego sprzętu. NVIDIA Shield TV może wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, aby przeskalować gry do wyświetlania na odbiornikach 4K na podobnej zasadzie, jak czyni to pecetowa technologia DLSS. W dobie horrendalnych cen kart graficznych zakup kieszonkowego Shielda wraz z subskrypcją GeForce NOW może okazać się bardziej opłacalnym rozwiązaniem niż inwestycja w topową maszynę do grania w 4K.