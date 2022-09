Promocyjna cena odtwarzacza Nvidia Shield TV!

Nvidia Shield TV umożliwia uruchamianie materiałów 4K HDR z takich serwisów jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video. Obsługuje także wspierany przez sztuczną inteligencję zaawansowany upscaling treści HD do formatu 4K, bezstratny dźwięk, ponad 1400 gier PC dzięki usłudze GeForce NOW oraz ma wbudowanego Asystenta Google.

Podstawowy model Shield TV do 25 września włącznie można kupić za 579 zł. Urządzenie w promocyjnej cenie można nabyć w sklepach RTV Euro AGD oraz x-kom.

fot. Nvidia

Poinformowano także o kolejnych siedmiu grach, które w tym tygodniu dołączyły do ponad 1400 wspieranych tytułów w bibliotece GeForce NOW.

Metal Hellsinger

Isonzo (od 13 września w Steam oraz Epic Games Store)

Little Orpheus (od 13 września w Steam oraz Epic Games Store)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (od 14 września w Steam)

Metal: Hellsinger (od 15 września w Steam)

Animal Shelter (Steam)

Spirit of the North (za darmo do 22 września w Epic Games Store)

Startup Company (powrót do biblioteki GeForce NOW, Steam)

Fani gry Jurassic World Evolution 2 mogą również od dzisiaj uruchamiać za pomocą usługi najnowszy dodatek pod tytułem Late Cretaceous Pack.