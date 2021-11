Razer Seiren X - test mikrofonu dla graczy, streamerów i nie tylko

fot. Razer

Firma Razer jest grubą rybą na szeroko pojętym rynku sprzętu dla graczy. Jednak nie o firmie będę tu pisać (w końcu pewnie i tak każdy z Was o niej słyszał lub posiada coś sygnowanego ich logo), więc od razu przejdę do mikrofonu. Zaczynając od początku, co znajdziemy w zestawie? Jest mikrofon (nie jest on specjalnie duży, ale to żaden wyznacznik), podstawka, łączenie z nią oraz kabel USB do podłączenia do komputera. I tak naprawdę to tyle. Żadnych kolorowych bajerów, dodatków. Jedynie mała dioda w kolorze zielonym i czerwonym, która sygnalizuje, czy mikrofon jest włączony, czy nie.

Seiren X jest mikrofonem typu plug-and-play. Po podpięciu do peceta automatycznie zainstalowały się sterowniki, a ja zdziwiłem się po raz pierwszy. Na ekranie ustawień pokazał się nie jeden, a trzy podstawowe mikrofony (Stream, Microphone i Playback). Uruchomił się również się instalator programu Razer Synapse. Swoją drogą jest to bardzo ciekawa rzecz. Możemy w niej spokojnie zapisać nasze ustawienia mikrofonu, a potem zabrać mikrofon na drugi koniec Polski (lub świata). Tam wystarczy ponownie zainstalować odpowiednią aplikację, a po zalogowaniu się na swoje konto nasze ustawienia zostaną zaimportowane.

Po zakończeniu konfiguracji od razu wziąłem się za nagrywanie testowe. Odpaliłem więc Audacity, za pomocą którego nagrywam ścieżki do podcastów i zacząłem działać. Zdziwiłem się po raz drugi, bo myślałem, że te 3 mikrofony zainstalowały się całkowicie bez sensu. Ale nie. Pomimo ustawienia czułości nagrywania na 0,9 w każdym przypadku, dostałem 3 różniące się od siebie ścieżki. Na zwykłym Microphone zebrało się trochę dźwięków z otoczenia oraz szumy. W przypadku Stream i Playback powyższych dwóch było dużo mniej. I to bez żadnych dodatkowych ustawień! Dla mnie to był niesamowity przeskok, bo w moim poprzednim mikrofonie nagrywanie ścieżki do podcastów to była męczarnia, o streamach nie wspominając. W samym OBS musiałem ustawić kilka rzeczy, a potem być prawie przytulonym do poprzedniego mikrofonu, żeby streamować na tyle dobrze, by widzowie nie słyszeli sąsiadów – tak zbierało. Obrabianie ścieżek do podcastów? Mordęga. Dlatego z mojej strony duży plus.

Razer Seiren X

Okazuje się, że za taki stan rzeczy odpowiada superkardioidalna charakterystyka kierunkowości mikrofonu. To ona sprawia, że dźwięki otoczenia są lepiej tłumione (szczególnie te z boku oraz z tyłu mikrofonu), a co za tym idzie również dobrze tłumi dźwięk naszej klawiatury oraz myszki. Dźwięk rejestrowany jest pod mniejszym kątem, a na dodatek naprawdę dobrze redukuje szumy otoczenia. W środku Seirena X znajduje się również uchwyt amortyzujący wibracje, więc nie straszne jest mu nawet mocniejsze tłuczenie w klawisze podczas rozgrywki.

Po tym wszystkim odpaliłem jeszcze Discorda i zatopiłem się w rozmowie na temat kilku gier, które miały ostatnio swoją premierę. Chciałem sprawdzić Seirena X jeszcze w takich warunkach. I wszystko było jak należy. Według znajomych z którymi rozmawiałem, mój głos był czysty, i nie było słychać nawet dość głośno puszczonej bajki w telewizji, którą oglądał właśnie mój syn.

Odpowiadając na pytanie ze wstępu – czy wielkość mikrofonu Razer Seiren X jest jakimkolwiek wyznacznikiem jakości? Absolutnie nie. W tym segmencie cenowym (ok. 450 złotych) będzie to świetny wybór zarówno dla początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych podcasterów oraz streamerów. A wbudowane do niego wejście jack 3.5 pozwoli też na odsłuch, byście mieli pewność, że żadna przesłana przez Was wiadomość nie umknie Waszym słuchaczom oraz widzom.